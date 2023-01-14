【星爺電影】林盛斌當年為返學辭演《少林足球》　阿Bob：你會點樣選擇？

星爺周星馳開了個人IG帳戶後，在網上頗為活躍更新帖文或回覆網民，當中日星爺在新年發文問網友有何願望，大批香港藝人留言，包括蔡思貝、胡杏兒、MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）、ERROR成員保錡等

林盛斌（Bob）也有在星爺帖文留言，寫道：「我嘅願望就係，你可以回覆我呢個留言」結果獲星爺回應：「馬上」。

▲ 林盛斌上載星爺在IG的回覆。

參加《少林足球》演員招募

阿Bob為此高興之餘，同時發長文回憶起在大學2年級時，本來有機會演《少林足球》，可是中途卻退出的經歷，阿Bob首先寫道：

我記得當年係大學Year 2。

嗰陣《少林足球》招募演員，班同學係咁叫我去試吓，我又好唔怕羞咁真係去咗，首輪面試喺時代廣場，等咗幾個鐘，終於要入去做啲嘢比評判睇，仲記得當時係肥仔聰負責做登記同第一輪篩選，然後佢問我會表演啲乜嘢，我話我有特異功能，佢叫我做俾佢睇，然後我就將自己隻食指由直變彎，跟住佢笑咗，然後話：「得啦得啦，你入去啦」。

然後阿Bob憶述面試的情況：

跟住入到去，就見到周星馳、吳君如、李力持等等，佢哋問我有啲乜嘢耍家嘢，我話我識特異功能，然後佢哋叫我做比佢哋睇，跟住我就將一啲煙灰放咗去吳君如隻右手手背上面，然後我就發功，跟住啲煙灰最後去咗佢隻左手手心嗰度，佢哋係咁笑，話我有啲料到。

之後佢哋喺第一輪面試嘅幾千人入面，搵咗百幾二個入去第二輪，幸運地，我係其中一個，我仲記得第二輪係喺演藝學院嗰度搞咗一個大型活動，印象中大家都要做吓喜怒哀樂嘅表情，同埋有少少戲要俾你試吓咁樣，咁做表情同埋要做啲古靈精怪嘅嘢嚟講，我係冇乜大問題嘅，所以好好彩，順利進入第三輪。

結果，他殺入第三輪面試：

第三輪，剩返大約二三十人，大家要去有線電視嗰度拍一個節目，主持人係李麗蕊，嘉賓主持同評判就係周星馳，個形式係攞返好多星爺嘅經典電影場面，大家做返一次，我要做嗰場，就係「食神入面歐錦棠話佢究竟係神仙嘅化身，定係地獄嚟嘅使者，之後星爺打佢一巴」嗰一段，我做星爺，另一位做歐錦棠，佢就係最後電影入面嗰場大戰嗰個好衰嘅球證。喺個節目入面，好好彩，我得到幾高嘅分數，亦都係咁，我得到一個演出機會。

認識螳螂拳哥哥

於是阿BOB獲得演出機會，當時在讀大學的他，向學校請假兩星期入劇集拍戲：

然後有一日，劇組打電話嚟話俾我知真係要返內地拍，大約要拍兩個禮拜左右，跟住我就向學校請假，一條友坐船去番禺。

去到嘅時候，大家開緊會，周星馳問我有啲乜嘢功夫，我話我唔識打功夫，但係我把聲好大聲，佢叫我嗌嚟聽吓，然後我就大嗌，跟住佢就沉思咗一陣，佢叫我飾演流氓隊嘅隊長先，之後再諗吓會唔會加入佢哋少林隊，就係咁，我哋喺波地嗰度拍咗個幾禮拜，亦都同佢地相處咗個幾禮拜。 同我同房嘅，就係嗰個識得螳螂拳瘦猛猛嘅哥哥仔，即係周星馳問佢有冇一個幾毫喺身嗰個，佢真係好爆㗎，有一晚我見到佢喺張床度搵啲蒜頭捽自己個嘴，我問佢做乜，佢話佢有啲皮膚敏感，個嘴好痕，咁樣做可以殺菌，之後我忍唔住出去藥房買咗支藥膏俾佢，佢見到支藥膏嘅時候，眼濕濕咁望住我，佢話好感動。

他表示，當時星爺對住他們這班「小朋友」沒有完全架子，寫道：

而印象最深刻嘅係好幾個夜晚同成班劇組出去食飯，周星馳好好，我呢啲小朋友，佢有時會叫我同佢坐埋一枱，同我傾吓計，問我大學生活係點，屋企做啲咩嗰啲，跟住又聽到佢同其他人講嗰啲無聊X噏野（嘢），真係好聽同好笑到爆，最癲嘅係，可能因為附近嘅人知道周星馳都喺度，食完行出去，門口企咗一千幾百人等見周星馳一眼。

作出重要抉擇

但是因為拍攝日子突然延長，阿Bob無奈要作出抉擇：

拍攝途中去到一半，基於有啲幕前同幕後嘅人事變動，我哋拍過嘅嘢要重新嚟過，仲要改劇本，改橋，當時我好擔心唔知夠唔夠時間拍完，因為應承咗屋企人同學校要返去上堂，跟住當時個執行監製定係製片（好似係叫Connie，唔知有冇記錯），佢好好人，佢話唔緊要，拍住先啦，盡量睇吓做到幾多咪幾多囉，但係我已經深知，如果我真係繼續參與，應該需要留好長嘅時間，所以最後我同佢講：「好對唔住，唔好意思，我諗我真係要走啦，Sorry！」跟住佢話俾啲時間佢同周生傾吓。

第二日，佢同我講，佢話周生覺得我幾過癮嘅，都想我繼續留低一齊玩，但係如果真係要應付學業，佢都唔想影響到我，叫我自己決定。最後，我同各人包括周先生逐一道別之後，就返返香港，繼續讀書嘞，臨走嘅時候，劇組俾咗一封利是我作為演出酬勞，而成件事，亦都告一段落。

最後他表示

過咗咁多年，有時都會心諗：「如果當時繼續留低，到底我嘅人生軌跡，會係點呢？」

如果你係我，嗰一刻，你會點樣選擇？

網民亦紛紛在阿Bob的發文留言，當中大多覺得可以拍星爺電影，是十分難逢的機會，當年寧休學一年也繼續拍下去。大家又有何睇法？

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