【長期病患】中大：2%洗腎患者死於新冠　6成未接種新冠疫苗

▲ 2%洗腎患者因新冠疫情而死亡。(中大提供)

中大醫學院團隊與香港6所腎臟中心合作研究發現，在本港第五波疫情期間，每100名洗腎患者當中，就有約 2 名死於新冠病毒病，當中超過6成未曾接種新冠疫苗。相關研究結果已於《香港醫學雜誌》發表。

負責領導是次研究的中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授周啟明呼籲，腎病透析患者應及早接種疫苗，免疫力弱人士更應該考慮接種二價疫苗。

是項研究於2021年10月1日至2022年4月30日期間進行，發現六個腎臟中心合共治療了5514 名腎病患者，當中1231 名（22.3%）接受血液透析，2526 名（45.8%）接受腹膜透析，1757 名（31.9%）接受腎臟移植。

這群腎病患者中，共 90 名患者染疫死亡，當中超過六成未曾接種新冠疫苗。腹膜透析和血液透析人士的染疫死亡率相若，每 1000 名透析人士分別有 19.4 人和 21.9 人死亡。然而，死於新冠的腹膜透析患者未接種疫苗的比例（73%）較高，顯示他們或因低估感染風險而未有警覺，疫苗接種率也明顯較低。

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責任編輯：陳展棋