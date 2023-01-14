【成功續命】11歲女呼吸衰竭命懸一線　父母合力捐肺救愛女重過新生

▲ 一名11歲女童呼吸衰竭命危，父母合力捐肺成功救愛女。

子女不幸患上重病，父母絕對會想盡一切辦法拯救。台灣一名11歲女童因呼吸衰竭，一度性命垂危，可幸女童的父母合力捐出肺葉，最終成功為愛女續命，也成為台灣活體肺葉移植手術成功個案首例。

綜合台灣傳媒報道及台大醫院於facebook公布的資料，11歲的廖姓女童去年高燒不退，父母帶她求醫卻未能找出病因，其後經骨髓檢查，證實為嗜血症候群。她住進加護病房，並接上葉克膜，可是病情未有好轉。

最新影片︰

父母捐肺葉助女兒續命

女童於去年7月轉至台大醫院接受治療，院方指女童因呼吸衰竭而依賴葉克膜維生長達4個月，直至去年10月，為她進行在台灣罕見且高難度的「活體肺葉移植手術」。肺葉捐贈者正是女童的父母，爸爸捐出右下肺葉，媽媽則捐出左下肺葉。這次手術相當成功，爸爸已可以重返職場，至於媽媽亦恢復身體，目前陪伴女兒接受述後復健。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

廖爸爸接受當地傳媒訪問時透露，女兒原等待肺葉捐贈，她住院期間曾指感覺吸不到氣，他一度以為女兒撐不下去。後來夫妻從院方得悉可以活體捐贈，便決定捐出肺葉救女。只是他有高血糖，曾擔心過程出現阻礙，幸手術順利完成。

活體肺葉移植手術成功

台大醫院團隊稱，女童手術後一度很虛弱，但經過復健後已可以輕鬆走路。院方指出「人體之活體肺葉移植」為創新醫療技術，今次手術成功不僅為台灣器官移植寫下新的里程碑，也為急需器官捐贈的病人帶來好消息，開啟另一種治療的選擇。

2005年7月，台大醫院獲得當時行政院衛生署（現為衛生福利部）核可准予執行「人體之活體肺葉移植」新醫療技術，這次成功完成罕見高難度的「活體肺葉移植手術」，成為台灣首例。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳