【人事調動】李家超歡迎鄭雁雄出任新職　感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來貢獻

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就國務院任命鄭雁雄為中聯辦主任、香港特區國安委國家安全事務顧問，免去駱惠寧的中聯辦主任、香港特區國安委國家安全事務顧問、港澳辦副主任職務，行政長官李家超表示，他和特區政府歡迎鄭雁雄出任新職，並十分感謝駱惠寧擔任中聯辦主任、香港特區國安委國家安全事務顧問和港澳辦副主任以來對香港特區所作出的貢獻。

李家超指，鄭雁雄自2020年7月擔任中央人民政府駐香港特別行政區維護國安公署的首任署長。兩年多以來，鄭雁雄帶領國安公署依法履行維護國家安全職責，與香港特區國安委有效協調，監督、指導香港特區維護國家安全工作。



他表示，深信鄭雁雄會帶領中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，並在香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，與特區政府攜手合作，協助推動香港融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

李家超亦指，他和特區政府亦十分感謝駱惠寧擔任中聯辦主任3年多以來，盡心竭力履行職務，在維護國家安全、維護特區憲制秩序等關鍵議題，始終堅守「一國兩制」原則，確保香港社會各界正確理解中央對香港特區的全面管治權。

駱惠寧在任期間，中央頒布實施《香港國安法》，完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」。自香港特區國安委依法成立以來，駱惠寧主任一直擔任由中央人民政府指派的國家安全事務顧問，確保《香港國安法》在特區有效實施，在香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的進程中扮演重要角色。



李家超亦提到，駱惠寧一直關心香港市民安居樂業、青年發展、把握粵港澳大灣區機遇。在香港面對新冠疫情的嚴峻挑戰時，駱惠寧主任帶領中聯辦全力支持香港的防疫抗疫工作，協調和團結各界採取支援措施，一同應對疫情。他和特區政府向他表示敬意和致以由衷的感謝。

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責任編輯：陳展棋