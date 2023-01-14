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【有種好男人】楊卓娜淚崩街頭感尷尬　陳自瑤講愛情觀：最緊要專一

娛樂 17:34 2023/01/14

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《有種好男人》

TVB劇《有種好男人》內，「渣男」賴Sir（歐瑞偉飾）一直利用保安公司行政部經理娜姐（楊卓娜飾）對其傾慕之情攞著數。

至昨晚（1月13日）《有種好男人》劇情講賴Sir終被揭發搭上娜姐下屬Macy（張詩欣飾），「個心穿咗個窿」的娜姐瞬間崩潰，更坐在馬路上放聲痛哭，我見猶憐。

娜姐發現賴Sir與公司同事Macy玩地下情。

此時，夏中秋（徐榮飾）化身「暖男」給予安慰，不甘輸給「後生女」的娜姐向對方大吐苦水：「我為佢付出咗咁多，但到頭來乜都冇，真係好唔甘心呀……」

中秋隨即大拋警世金句：「唔放手咪仲嘥時間」、「腦明白係一回事，個心接受係另一回事」、「最緊要做咗啱嘅決定，其他嘅嘢交畀時間啦」，落力氹女方開心之餘，更出頭寸爆賴Sir，最後成功將娜姐「私有化」。

娜姐坐在馬路爆喊，中秋現身安慰。

楊卓娜認執著

劇中情路崎嶇，但現實中楊卓娜卻是一名「幸福繼母」，她與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛十多年，人前人後依舊恩愛甜蜜。

受訪時，雖然楊卓娜稱未遇過「渣男」，但坦言自己過去跟「娜姐」一樣執著：「以前我都會為堅持而堅持，所以我好認同中秋所講『唔放手咪仲嘥時間』。」

談到拍攝淚崩街頭一幕，楊卓娜表示最困難是穿高跟鞋行斜路，又笑謂：「我未試過喺條街放聲大哭，好尷尬，但咁樣做任性得嚟又好過癮，好宣洩到情緒。」

娜姐撞破二人密會即在門外飲泣。

田中身份之謎

另邊廂，田中直男（黎學勤飾）自我介紹為大企業後代，惟飛雲（陳自瑤飾）先後撞破田中換上工作服維修大廈及當外賣車手，令田中身份相當有可疑。

當中最搞笑一幕，是廣東話得半桶水的田中把「A貨」理解為「Ichiban（指一流）」，其間鬧出不少笑料。

Yoyo主動撩Jeffery

提到首次跟黎學勤（Jeffery）合作，陳自瑤（Yoyo）坦言與私下不相熟的演員扮情侶，拍攝初頭也需慢慢摸索，並大爆對方一拍親熱戲即怕醜。

她笑說：「Jeffery當然有面紅尷尬嘅情況啦，所以多數都係我主動撩佢傾偈、講笑，去舒緩佢情緒令佢放鬆啲，大家盡量熟絡啲就冇咁尷尬。」

劇中飛雲疑似遇上靚仔富二代，問現實中靚仔和有米會怎抉擇？Yoyo打趣道：「當然係靚仔又有米啦，但其實都幾難，因為人永遠冇完美嘅，不過我覺得最緊要係專一。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

陳自瑤 楊卓娜 電視劇 TVB

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