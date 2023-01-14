【鼻竇炎】盧巧音牙肉腫痛2個月　揭患鼻竇炎入院做手術：嚇死老公無命賠

▲ 盧巧音牙肉腫痛2個月，揭患鼻竇炎入院做手術。

歌手盧巧音（Candy）日前在社交平台上分享多張照片，透露自己剛入院接受手術。原來過去兩個月，她一直受牙肉腫痛困擾，求醫耳鼻喉科後，發現患有鼻竇炎，需入院做手術。她表示，目前已沒有大礙，但相信未能參加下月舉行的渣打馬拉松。

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Candy於Instagram發文，指去年11月開始感到牙痛，「X Ray都照埋，隻牙無裂牙肉無事係有腫脹，然後keep住有鼻涕」。

當時她已懷疑自己有鼻竇炎，但起初不太為意，後來她看醫生，並獲轉介至耳鼻喉專科，接受電腦掃描（CT Scan）。

醫生話要做手術啦，因為鼻竇積啲嘢喺度，如果唔清咗佢，翻發會比較嚴重，所以即刻排期做手術。

她感謝為她進行手術的醫生、麻醉師，又上載了多張入院期間的照片，可見她躺在病床上休養，手背上有針孔，而入院期間，老公蘇浩才（Sammy）亦陪伴在側。

Candy表示，現時已經出院，之後會努力休養，但相信未能參加下月舉行的渣打馬拉松。不過她亦向大家派定心丸，「呢兩個月，如果覺得我唔開心嘅朋友，你哋唔使擔心，因為我只係唔舒服，所以令到我好唔開心，我無事㗎啦」，又笑言「嚇死老公無命賠」。

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鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

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責任編輯：羅嘉欣