【李啟言傷勢】阿Mo接受新醫療方案　為So Ching復出禱告

在去年7月MIRROR演唱會被墮下的大型顯示屏撃中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，而一直照顧阿Mo的So Ching（蘇芷晴）復工，她日前與隊友出席COLLAR成軍一周年的記者會上，發布最新團歌《The Bright Side》，So Ching當日表示阿Mo有聽此新歌。

而阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，第25封代禱信在今日（1月14日）發出。

他他首先寫道：

感恩 1. 「勇氣總結 」：Mo爸在過去一個月終於鼓起勇氣，在不同媒體錄製分享在艱辛等待中的心路歷程。總的來說，就是更體驗到所信的是一個有血有肉的信仰，也深深經歷上主的恩典與同在。 2. 「褥瘡漸愈 」：感謝大家的代禱及醫護細心護理，褥瘡部位沒有感染，漸漸癒合。 代禱：請繼續用信心的禱告記念我們 -- 祈求憐憫的主精準醫治 「耶穌設一個比喻是叫人常常禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）

然後他透露阿Mo醫療團隊也稍作調動，同時為So Ching復工禱告：

（一）「啟言最新近況 」- 請繼續禱告記念 1. 「新醫療方案 」：已制定了下周開始，運用各項先進復康器材配合全新的醫療方案。請為開始另一階段復康能有突破性的進展禱告。 2. 「體能意志配合各項新安排 」：在新醫療方案下，醫療團隊也稍作調動，盼望啟言在體能和意志上能配合這新安排，並有更突破性的進度禱告。 3. 「神經與肌肉聯繫 」 請再繼續為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦，不會有任何負面影響。 4. 「面對挑戰 」 請繼續為So Ching的復出禱告，特別在時間運用的調整，怎樣配合與啟言一起面對前面工作及復康的新挑戰。

最後他表示：

（二）MO 爸媽 「MO爸的等候學習 」 1. 「持久禱告的 」：路 18:1-8 25週了，的確看到了很多奇妙的進展。但前面要走的路仍長。正如聖經的鼓勵，我們要堅持禱告才不會灰心，並可見蒙應允的成果。 2. 神的帶領預備新復康方案 在禱告中經歷到神的開路引領，在這黃金復康的一年遇見有很多有心人，最後定出了一個全方位的治療方案，使全家人仍看到前路，啟言也雀躍地全力以赴。