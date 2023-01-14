【港大111周年】ARTathon西九藝術嘉年華　免費借畢業袍拍照留念

▲ 港大於西九文化區藝術公園舉行ARTathon藝術嘉年華。（港大提供）

港大今日（14日）在西九文化區藝術公園舉行ARTathon藝術嘉年華，是港大慶祝111周年的其中一項活動，也是經歷三年疫情以來港大首個大型戶外活動，一眾港大師生、校友與家人朋友一齊參與。西九藝術公園化身成熱鬧的嘉年華場地，場内放置多個以港大111周年為主題、精心設計的巨型藝術及氣球裝置；又有由藝術家及藝術愛好者主理的攤位，舉行各種繪畫、手作工作坊。現場更預備了畢業學袍，讓這幾年因校園實施疫情防控措施失落於實體畢業典禮的校友，免費借用盡情拍照留念。



會場中最矚目為一座高8米、由書籍搭建而成的港大本部大樓，寓意知識世代傳承。港大校長張翔引領參加者帶同書籍捐贈，收集得的書籍將轉贈本地多間非牟利機構。張翔在慶祝儀式致辭時表示，「1-1-1」是港大一個重要標記，象徵對未來的希望。



張翔早前捐出一半年薪，支持大學發展，兩位受惠學生代表向校長致送紀念品，表達謝意。修讀語言和聽力科學本科課程三年級同學Isabella Liu曾到緬甸當義工教學，並休學一年出任國際青年領袖組織AIESEC總監，她說相信透過教育及善用自己言語及聽覺治療方面的專業知識，未來可以幫助更多基層兒童，延續港大的關愛精神。



港大又安排了逾500位來自基層家庭的中學生，參與嘉年華並免費參觀香港故宮文化博物館，度過充實的一天。



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責任編輯：吳雋妍

