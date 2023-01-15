【內地疫情】國家衛健委：全國醫療機構過去一月共錄近6萬宗死亡 發熱門診診療量已過高峰

▲ （資料圖片）

國家衛健委昨（15日）公布，由上個月8日至今個月日，全國醫療機構累計在院新冠病毒感染相關的死亡病例達59938宗。

個案中，因基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例54435宗，因新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503宗，死亡病例平均年齡80.3歲。



國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，全國發熱門診的診療量，在上個月23日達到高峰，超過286萬人次，之後持續下降，到今個月12日回落到47萬人次左右，較高峰時減少8成幾。

今個月12日全國普通門診診療總人次超過913萬，基本恢復到疫情前水平。

另外，國家衛健委主任馬曉偉與世衛總幹事譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見，雙方一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。



馬曉偉表示，自新冠疫情發生以來，國家主席習近平強調要堅持人民至上、生命至上，堅決打贏疫情防控阻擊戰，保護中國人民生命安全和身體健康。中方自疫情初期就跟世衛和各國分享信息，最早鑒別出病原體，並分享基因序列，並與世衛建立技術交流機制。



中方引述譚德塞表示，高度讚賞中國政府應對新冠疫情的努力，感謝中方與世衛長期進行疫情技術交流、分享疫情信息數據。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋