【高鐵復運】86歲老太3年前錯失玄孫出生　孝子來港陪母北上尋孫

▲ 高鐵今日首日復運。（陳梓蔚攝）

高鐵香港段今起復運，首日5,000張北上車票幾乎售罄，早上7時許，高鐵西九龍站已有近百市民預備登車，86歲的李老太搶乘往廣州東的首班車，希望能儘快回鄉見一眼出生以來未曾相見的玄孫。TOPick今日實測過關，流程大致順暢，15分鐘便可由關口抵達候車大堂。

高鐵復運，不少市民歸心似箭，逾百人搶先乘首班往廣州東的高鐵北上。86歲的李老太由兒子李先生扶著上車，老人走的很急，兒子走得很慢。

李先生指，母親一直住在香港，自己和其他兄弟姊妹均長年居於內地，由於先前兩地未通關，母親與子女三年未曾相聚，今次專誠經珠海到港接母親回廣州東，希望一家團聚，「我的孫子，即她的玄孫3年前出世，一直未能相見，我們用視像電話讓她見玄孫，豈知我的孫子把她當陌生人，怎樣也不叫人，傷心死她。」

今日專門搶首班車回鄉，是李老太主動要求，李先生稱，「佢好急，好想見玄孫，佢甚至厭8點頭班車太晏。」李先生又表示，今日由香港過關的過程順暢，只用了20分鐘便能過關，期間不少職員主動協助，令他感到滿意。

除了李老太回鄉探親，來香港留學的畢小姐亦希望乘高鐵，經深圳轉乘回河南。她指出，儘管落馬洲口岸早在1月8日通關，但口岸位置偏遠不方便，所以一直堅持等到高鐵復運才搶票回鄉。

現時高鐵已改用電子票，電子車票與旅遊證件二合為一，TOPick記者實測過關流程，只要備好所需證件和提早完成健康申報，只需15分鐘便可順利到達候車大堂。

乘客由西九龍站出發，要先在閘口掃描回鄉卡驗票，入閘口口岸職員會檢查48小時內核酸陰性證明，並為乘客進行安檢。完成以上程序後，乘客要前往香港關口，檢查證件和向內地提交的健康申報。最後，則在內地關口，進行入境查核、檢查健康申報和安檢流程，便可抵達候車大堂。

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記者：陳梓蔚