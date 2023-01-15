【婆媳關係】單親媽確診高燒40度獲前夫照顧 絕世好奶奶：他欠你兩條命

▲ 單親媽媽獲前奶奶安排人照顧。

患難見真情，日久見人心！内地一名離異媽媽獨自照顧一對子女，她近日確診新冠肺炎，更發高燒到40度，在自己最艱難的時刻，卻發現最關心自己的前任奶奶，她連日來安排前夫送飯送藥，更叫她不要覺得不要意思。

該名居住在安徽的單親媽媽，最近在社交平台分享家中的監控錄像，從影片中可見，一名男子多次前往其家送藥送飯。該名單親媽媽指，影片中的男人是自己的前夫，由於自己近日確診更高燒至40度，前奶奶知道後擔心不已，本來想自己親自來照顧，但被兒子及前老爺擔心她感染而阻攔，她最後只好安排兒子忙前忙後來照顧。

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她本來對前夫的照顧感到不好意思，前奶奶知道她的顧慮後，安慰她不要有心理負擔，更指有需要時隨時可以找前夫幫忙。

你給他生了一對兒女，就是欠了你兩條命，他照顧你是應該的，不要覺得不好意思。



影片在網上發佈後，引起不少網民熱議，有人表示患難見真情，指她有這樣的前奶奶真的很幸運；也有人指離婚後也可以繼續以家人的方式相處，不要覺得為難，更多人是讚揚這位前奶奶明白事理，價值觀非常正確。

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責任編輯：王明芳