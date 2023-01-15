【清潔妙招】新年清潔廚房廁所污漬　化學博士K Kwong分享兩個妙招洗邋遢

▲ 新年清潔廚房廁所污漬，跟化學博士梳打粉漂白水洗邋遢。

臨近新年，不少人開始大掃除，想輕鬆去除廚房及浴室的頑固污漬，究竟有沒有有效的方法。化學博士K Kwong 在Facebook專頁發文，分享了兩個簡單方法，有效為廚房、廁所洗邋遢。

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廚房污漬：梳打粉加醋

K Kwong表示，廚房污漬主要是「油性」物體，因此用鹼性清潔劑就可以除走。除了用強鹼性的「哥士的」 氫氧化鈉（NaOH）之外，可以用弱鹼性的梳打粉（sodium bicarbonate）。

K Kwong解釋，因梳打粉是碳酸氫鈉（NaHCO3），具有弱鹼性，和油脂會產生水解（alkaline hydrolysis）作用， 生成可溶於水的番梘和甘油，污漬便可以隨便用水抹走。另外，若有更頑固的污漬，可以加醋入梳打粉。醋和梳打粉反應，會產生二氧化碳，氣泡能夠去除污漬。

浴室霉菌：漂白水加紙巾

此外，在清潔浴室馬桶的部分，K Kwong表示，馬桶污漬主要是鐵銹漬，可以用「潔厠得」、「鏹水」洗走。而浴室的瓷磚或浴缸邊的黑色污漬，其實是霉菌代謝物，形成一種黑色素，可以用紙巾剪成3cm闊的長條，敷在黑色部分；再灑上漂白水，一個小時左右就會變回乾淨白色。

K Kwong又指，坊間的浴室去霉劑啫喱，其實也是漂白水成份「次氯酸鈉」（NaOCl），會釋放「初生態氧」，便能夠將黑色素漂白。

最後，K Kwong提醒，切勿隨便混合清潔用品，以及在清潔時最好戴手套及護目鏡。

網民留言及K Kwong解答更多清潔方法：

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責任編輯：羅嘉欣