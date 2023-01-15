張振朗拍劇意外受傷入院　縫線7針自嘲地獄黑仔王

TVB在今日（1月15日）早上安排多位藝員及香港小姐參與「2022/2023年度港島、九龍區百萬行」開步禮，同行包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲。

不怕破相留疤

樂小姐表示張振朗在昨晚（1月14日）拍新劇《奪命提示》時遇此外，眉骨撞到座地燈，左眉骨即受傷要入院，由整容醫生縫線7針，之後回家休息。

振朗向傳媒報平安表示傷勢沒礙，自嘲是地獄黑仔王的他更豁達稱就算留疤破相也不怕，甚至稱這可以「仲man啲！」，而他表示待拆線後才知何時可復工。

▲ 張振朗受傷縫7針。

地獄黑仔王

其實振朗工作一向搏命，比如之前拍劇集《拳王》狂操肌、拍綜藝節目《不可能任務》試當特技人等都不錫身。

可是另一方面，他參演的《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》、《包青天再起風雲》、《機場特警》及《反黑路人甲》曾因種種事件而延播，當中《堅離地愛堅離地》更是他首次擔正男主角的劇集，不過卻由於「安心事件」成倉底貨。

此外，他在2019年綵排台慶時曾被錄影機撞傷膊頭入院；2022年揸電單車時被蜜蜂螫傷送院，故他也自嘲自己為「地獄黑仔王」。

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