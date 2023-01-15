  • 21°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 12:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張振朗拍劇意外受傷入院　縫線7針自嘲地獄黑仔王

娛樂 11:35 2023/01/15

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

TVB在今日（1月15日）早上安排多位藝員及香港小姐參與「2022/2023年度港島、九龍區百萬行」開步禮，同行包括助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲。

不怕破相留疤

樂小姐表示張振朗在昨晚（1月14日）拍新劇《奪命提示》時遇此外，眉骨撞到座地燈，左眉骨即受傷要入院，由整容醫生縫線7針，之後回家休息。

振朗向傳媒報平安表示傷勢沒礙，自嘲是地獄黑仔王的他更豁達稱就算留疤破相也不怕，甚至稱這可以「仲man啲！」，而他表示待拆線後才知何時可復工。

張振朗受傷縫7針。

地獄黑仔王

其實振朗工作一向搏命，比如之前拍劇集《拳王》狂操肌、拍綜藝節目《不可能任務》試當特技人等都不錫身。

可是另一方面，他參演的《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》、《包青天再起風雲》、《機場特警》及《反黑路人甲》曾因種種事件而延播，當中《堅離地愛堅離地》更是他首次擔正男主角的劇集，不過卻由於「安心事件」成倉底貨。

此外，他在2019年綵排台慶時曾被錄影機撞傷膊頭入院；2022年揸電單車時被蜜蜂螫傷送院，故他也自嘲自己為「地獄黑仔王」。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松
18:55 2021/12/19
【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
13:52 2021/11/10
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
【幸福放閃】張振朗與女友楊偲泳同遊意大利　Renci浸溫泉大派福利
16:39 2022/12/12
【幸福放閃】張振朗與女友楊偲泳同遊意大利　Renci浸溫泉大派福利

你可能感興趣

【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松
18:55 2021/12/19
【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
13:52 2021/11/10
【拳王】張振朗花一年谷肥40磅再操肌　煉成爆肌身型公開地獄式餐單【附詳情】
【幸福放閃】張振朗與女友楊偲泳同遊意大利　Renci浸溫泉大派福利
16:39 2022/12/12
【幸福放閃】張振朗與女友楊偲泳同遊意大利　Renci浸溫泉大派福利
張振朗 娛樂人物職業 演員 樂易玲 電視劇 TVB

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【億萬駙馬】伍富橋與太太補度蜜月　豪遊歐洲幸福肥愈來愈有夫妻相
11:01 2023/01/14
【億萬駙馬】伍富橋與太太補度蜜月　豪遊歐洲幸福肥愈來愈有夫妻相
【感情糾紛】男子驚揭「90後女友」真身是45歲媽　女方被索償︰陪睡21日不拖欠
12:51 2023/01/14
【感情糾紛】男子驚揭「90後女友」真身是45歲媽　女方被索償︰陪睡21日不拖欠