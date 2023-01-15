【婚外情】年薪千萬CEO安排内地情婦在港產子 中風癱瘓太太心淡離婚索償百萬

▲ CEO被太太提出離婚並索償。

婚姻是一生一世？台灣一名擁有法學博士學位，曾經在多間國内外上市公司任職高層的男子，在大陸工作期間搞婚外情並生下兩名兒女，其結婚40年的太太由於中風癱瘓慘被抛棄，太太繼而告上法庭，要求索賠1500萬元新台幣。

綜合内地傳媒報道，該名已經年屆60歲的余姓男子，不但擁有中國政法大學民商法學博士學位，曾經在多家國內外上市公司任職CEO、CFO等職務，最高年薪3,000萬元新台幣。根據判決書指出，余姓男子與太太在1982年結婚，兩人育有一子，太太婚後辭職照顧家庭，但不幸在2017年因腦中風，造成身體右半身接近癱瘓，需要人長期照顧。

余妻表示，余男因工作原因長期在中國大陸生活，期間搞婚外情愛上其他人，並與第三者在大陸舉辦婚禮，更育有一對兒女。她在2017年中風癱瘓後，余男不但沒有照顧，反而長期滯留在内地，並置業與第三者及私生子女生活。令她心灰意冷的是，她被蒙在鼓裏，直至余男弟媳看不過眼告知真相，她才如夢初醒，於是告上法庭要求賠償1,500萬元新台幣精神撫慰金。

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案件近日開庭審訊，余男反駁太太從香港入境處取得的私生子女出生登記證明書，雖然生父與他同名同姓，但沒有其他可以辨別出其身分的證據，堅決否認自己搞婚外情並有私生子。

法案有召喚余男弟媳出庭作證，但余男弟媳作證時卻指自己告知余妻的内容都是猜測，但法官考慮到她夾在親人之間左右為難，證詞難免有所保留，考量其他證據認後定余男存在婚外情，最後判處余男應賠償余妻400萬元新台幣，全案可上訴。

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責任編輯：王明芳