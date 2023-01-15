【一拍兩散】無綫港台合辦《香港金曲》一屆玩完　傳爭話事權鬧翻4月復辦中文金曲

▲ TVB跟香港電台各自舉行頒獎禮。

香港電台與TVB去年7月聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，是兩大電子傳媒破天荒合辦音樂。踏入2023年，正當外間期待第二屆《香港金曲》何時舉行時，今日有報導指港台跟TVB去年合辦頒獎禮鬧意見，因而決定「分家」，港台更率先於4月復辨十大中文金曲辦獎禮！

報導指港台跟TVB在籌備頒獎禮時，因爭話事權而鬧翻，更令各大唱片公司感為難，加上頒獎禮評價麻麻，結果今年兩台決定「各有各玩」。

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▲ 去年7月24日《香港金曲》於電視城舉行。（經濟日報圖片）

傳聞港台的《十大中文金曲》頒獎典禮將於4月舉行，報導指港台已知會各大唱片公司於2月初出席記招，至於TVB則有意跟大灣區合作。

去年於《香港金曲》摘下男新人金獎的曾比特，回應媒體指「分家」是好事，因為歌手可以出席多一個頒獎禮，可以聚首一堂。

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TVB與港台去年破天荒攜手打造《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，合辦宗旨是齊心領導樂壇，凝聚音樂力量，事前更在無綫將軍澳電視城舉行盛大記者會，廣邀各大唱片公司及歌手出席。

頒獎禮更於去年7月24日舉行，當晚更有天王劉德華擔任神秘嘉賓，「新人王」炎明熹奪得「香港金曲女新人金獎」，令她集齊四台新人獎成為大滿貫，另外更憑《真話的清高》奪得「香港金曲金曲奬」。

▲ 男團MIRROR有機會現身港台頒獎禮。（取自instagram）

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而男團MIRROR去年未有現身香港金曲頒獎禮，不過他們憑專輯《ONE AND ALL》奪得最佳中文唱片獎（組合），另外歌曲《BOSS》獲「最佳合唱歌曲獎」，而呂爵安（Edan）憑歌曲《E先生連環不幸事件》獲「香港金曲獎」，今年港台跟TVB分家，意味著MIRROR可以出席港台頒獎禮親自領獎。

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