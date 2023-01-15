【旅業復甦】旅發局指行業復常需時　預告港府下月公布遊客優惠措施

▲ 旅發局指行業復常需時，預告港府下月公布遊客優惠措施。（旅發局圖片）

本港已全面通關，旅遊發展局總幹事程鼎一表示，隨著本港逐步放寬入境防疫措施，訪港旅客逐漸回升，又指旅遊業面臨人手不足問題，逐步有序開放，有助業界恢復接待能力。

程鼎一今日（15日）在電台節目指出，自本港去年9月底起取消大部分入境防疫措施後，訪港旅客逐步增加，初期以探親及商務為主，強調本港有不少新景點吸引旅客，包括西九文化區的香港故宮及M+博物館等，認為對各國旅客有一定吸引力。他透露政府下月會公布優惠措施，吸引遊客來港。

全球旅遊業正面對人手不足及低航空運力的問題，程鼎一認為，香港情況並無例外，相信需要時間去回復到疫情前水平：

看到其實全球的，看到的情況很相似，第一就是到處都人手不足，因為始終是停擺了幾年，特別和旅遊有關的，例如航空公司的運力，例如航空公司有關係的機場的設施等，都需時返轉頭，或是恢復正常。

程指出，將於年廿八（19日）起推出新春活動，在4個沿海濱地點設置「福兔」大型裝置供市民打卡。今年3月本港會有多場大型活動，包括音樂會Clockenflap、藝術展覽會Art Basel及香港國際七人欖球賽，相信會吸引大量旅客重臨香港。

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責任編輯：陳麗娜