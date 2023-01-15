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【酒後駕駛】深水埗七人車撼警車逃逸　28歲男司機涉酒駕、危險駕駛被捕

社會 12:56 2023/01/15

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深水埗七人車撼警車逃逸，28歲男司機涉酒駕、危險駕駛被捕。

深水埗有七人車撞倒警車後不顧而去，司機涉嫌醉酒及危險駕駛被捕。

事發今日（15日）凌晨2時許，深水埗青山道23號對開，1輛七人車撞向停泊在上址的一輛警車，警車右邊倒後鏡被撞毀，意外後七人車未有按警告停車接受調查並駛離現場，警員見狀展開追截並要求增援，期間波及欽州街路邊一輛四驅車，右邊車尾損毀。

追截期間，七人車一度失去蹤影，及後警方衝鋒車巡至深水埗大埔道新輝大廈對開時，發現涉案七人車泊在路邊，車頭損毀，當時車內無人，但在附近警員截獲4男3女，經調查後疑與案有關。28歲男司機進行酒精呼氣測試，結果酒精濃度超標。

男司機涉嫌危險駕駛、酒後駕駛、意外後沒有停車及意外後沒有盡快報案被捕，現正被扣留調查。其餘車上乘客經調查後未有違法獲放行。

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責任編輯：陳麗娜

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