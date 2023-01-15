【新冠治療】新冠後遺症久咳難斷尾　3大機構提供免費診症【附預約資格】

▲ 新冠後遺症久咳難斷尾，3大機構提供免費診症。

本港近日確診人數下跌，但不少人感染新冠肺炎康復後仍有久咳症狀，「長新冠」後遺症持續難斷尾。醫管局及浸大中醫藥學院為市民推出康復及治療計劃，合資格人士即日便可享用免費中醫診療服務。

最新影片推介 ：

1. 醫管局中醫門診特別診療服務

醫院管理局的「中醫門診特別診療服務」，提供全港18間中醫診所免費中醫內科門診。參加者必須是曾經確診新冠肺炎，並於公立醫院出院或完成隔離，但仍有相關新冠病徵之合資格香港居民，合資格者可透過手機應用程式「18區中醫診所」進行預約，或直接致電診所預約。

計畫由患者出院或完成隔離日起計6個月內有效，每名患者可獲不多於10次治療。需要提供證明文件包括：

出院文件

由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄（截至2022年6月7日至8月28日期間除外）

衞生署發出的隔離令

其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄

2. 浸大中醫長新冠康復計劃

香港浸會大學中醫藥學院的「浸大中醫長新冠康復計劃」，可以透過指定網頁預約。浸大中醫師將為合資格人士，包括：

曾確診但已轉為陰性，並有出現新冠症狀

曾確診並入院治療

曾確診之65歲以上人士

提供WhatsApp視像診症及實體門診治療，根據患者病徵和體質進行不多於6日的中藥（顆粒劑）處方，但不會提供藥物快遞服務。每位合資格人士只限參加計劃一次，診症總次數不多於4次。計畫不適用於正受感染人士。參加者必須在6星期內，及計劃完結前，完成4次診症服務，逾期後次數不會補回。

患者就診時，須預備身份證明文件，及須向接待處展示感染或康復證明文件。65歲以下人士，須提供出院文件，而65歲以上人士，則只需以下其一文件：

由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

衞生署發出的隔離令 (只限確診人士)

其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄

3. 賽馬會長新冠復康計劃

計劃為期1年，目標協助基層長新冠患者獲得康復。計畫以個案管理模式，為1萬名合資格長新冠患者制定不多於12星期的康復計劃。申請資格包括：

在中西區、灣仔、東區、沙田、荃灣或離島居住或工作

已在衛生署申報快速測試陽性結果 / 核酸檢測結果為陽性

確診新冠肺炎後9個月內，並已痊癒

受「長新冠」病徵影響並持續達兩個月以上

未曾參與醫院管理局提供的「中醫門診特別診療服務」，或其他機構提供的此項計劃

合資格人士可以透過填寫網上登記表，或Whatsapp，或直接致電中西區或離島（6357 0894）、東區或灣仔區（6350 7054）、沙田區或荃灣區（6356 7501）進行查詢。

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責任編輯：羅嘉欣