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【走私新冠藥物】海關檢380盒走私懷疑新冠口服藥　拘捕一對夫婦

社會 13:44 2023/01/15

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩（左）及機場科郵件清關組督察陳詠諭（右）。

海關昨（14日）在天水圍區拘捕一對夫婦，涉嫌走私380盒在港未有註冊的新冠口服藥，市值約50萬。

海關機場科郵件清關組督察陳詠諭表示，今年1月11日上午，機場科海關人員在一個報稱由印度寄港的保健產品內，經X光後檢查，發現粒狀物品排列整齊，呈橙色和綠色。經一步調查檢驗，發現是250盒懷疑新冠口服藥。

海關其後進行監控遞送行動，昨日在天水圍區拘捕1名到郵局取件的40歲男子。又到被捕男子家中搜查，檢獲多130盒同類懷疑走私口服藥，並再拘捕男子的34歲同住妻子。2人均被控輸入違禁物品及管有第一部毒藥，現正保釋候查，不排查有更多涉案人士被捕。海關會繼續調查，有關被捕人的購貨渠道和如何處理走私藥物，而該批口服藥會送往政府化驗所作進一步檢驗。

海關檢獲380盒在港未有註冊的新冠口服藥，市值約50萬元，並拘捕一對夫婦，兩人均報稱無業。

海關強調，涉案的新冠口服藥物沒有香港註冊編號，屬未經註冊的藥劑製品，藥物的功效和安全性成疑，呼籲市民切勿購買來歷不明的新冠口服藥。又提醒市民，所有註冊的藥品均附有註冊編號（例HK-XXXXX）。農曆新年將至，海關稱會繼續打擊走私活動。市民可透過海關24小時熱綫2545 6182或海關舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑走私活動。

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記者：曾秋文、楊佩瑩

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