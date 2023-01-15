【寄生蟲】赴泰旅游不適7年後才確診病因 28歲女子消化系統被寄生蟲侵蝕

▲ 女子赴泰國旅游確診顎口線蟲病。

澳洲一位女子於2015年到泰國旅行，但卻因為胃痛提前回國，幾周後又被緊急送往醫院，但此後她花了7年才被確診為顎口線蟲病，恐終身靠鼻胃管進食。

綜合《每日郵報》報道，現年28歲女子Tess Swift，她原本是護理系的學生，她於2015年前往泰國旅游，旅程期間卻因胃痛提早結束行程回國。回國後幾個星期，她感到不適被緊急送往醫院，當年醫生卻查不出她病因，直到2022年才查出她罹患了顎口線蟲病（Gnathostomiasis），換言之，Tess Swift從發病到確診整整拖了7年。

資料顯示，顎口線蟲成蟲寄生於哺乳類動物的胃、食道、肝臟和腎臟，有的種類顎口線蟲幼蟲可寄生於人體，引起人體皮膚和內臟顎口線蟲病（gnathostomiasis）。人體顎口線蟲病在東南亞尤其是泰國十分普遍。假如能及早發現接受治療，是可以立即殺死寄生蟲獲得醫治。

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Tess Swift染病後曾經在醫院住了一個多月，接受了無數罕見疾病的檢測，她現在患有嚴重的抑鬱症、慢性疼痛等，並在上周剛剛接受了最新的手術，治療輸卵管並發癥。

更可悲的是，由於太遲確診感染顎口線蟲病，Tess Swift的消化系統被侵蝕，她在過去4年間需要靠鼻胃管進食，未知能否痊愈，她更要承受各種慢性疼痛及精神折磨。

Tess Swift表示，這個病幾乎毀了她的人生，由於未能及早找出病因，她經常需要進出醫院，染病半年後已經放棄護理學位，並搬回家與父母同住。

據了解，顎口線蟲病主要透過吃生的海鮮或爬蟲動物還感染人類，，許多人在感染初期不會有症狀，但有些人會出現發燒、腹痛等，若不及時治療，可能會導致神經損傷、失明甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣