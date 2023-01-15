【危險勿學】港女零裝備攀飛鵝山自殺崖　背靠懸崖比出「OK」手勢拍片打卡

▲ 港女零裝備攀飛鵝山自殺崖，背靠懸崖比出「OK」手勢拍片打卡。

生命可貴，切勿為打卡做出危險行為。網上流傳一最新片段，一名港女徒手攀上飛鵝山自殺崖，並請友人拍片打卡，她更擺出Ok的手勢。片段流出後，引來網民抨擊，指生命可貴，不要為打卡做出危險行爲。

最新影片：

相關片段先被上傳至Facebook「全女班行山群組」，後有網民再將其發上「香港行山新手交流區」，並表示「危險動作、請自重」。由該片長不足10秒的影片可見，1名長髮女子在沒有安全繩等裝備下，僅戴上攀山手套便徒手攀飛鵝山自殺崖。只見她緩步步出崖邊，踩在一處非常狹窄的岩石突出處，最後更轉身向拍片者舉起「ok」手勢。

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群組聲明：絕不贊成為「打卡」而做出不愛惜自己的事

由於片段經轉發引起大量關注，「全女班行山群組」特別發佈聲明，表示群組一向倡議「 安全地」行山的重要，行山要有合適的行山裝備，例如行山鞋及手套，並要了解行山路線的難度及危險性。此外，群組也絕不贊成因為「打卡」取悅其他人的讚賞，而做出不愛惜自己身體和危及安全的事。

群組最後強調，在版規中也已列明，「是不求是非要保持正氣正能量」，亦相信群中女山友都是有智慧的人，呼籲「敬請自律，互讓互愛，好好享受行山的樂趣」。

網民怒轟不負責任

片段引起大批網民熱議，有不少人直斥片中女子的行為非常危險，一個不小心便會喪命，更會累及負責拯救的消防員。

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責任編輯：羅嘉欣