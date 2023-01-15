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【通關】港人到內地醫院做核酸遭拒　提前急回港斥制度不利商務往來

社會 14:32 2023/01/15

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羅先生。（曾耀輝攝）

兩地通關已有一周，惟48小時核酸檢測陰性要求，令部分北上處理事務的短期商務客感到不便。港人羅先生周五中午12時左右進行核酸檢測，打算和母親到廣州東處理銀行事務，在當地進行核酸檢測後，原定明日回港。

然而，他今早7時前往白雲區兩家醫院申請進行核酸檢測，兩家醫院均表示已停止接受核酸檢測申請，兩母子只能怱忙購買高鐵車票回港，希望能趕及48小時核酸檢測結果有效期內回港。

記者隨同羅先生由廣州東乘高鐵回港，雖然其核酸檢測報告已失效一個多小時，但最後仍獲內地關員從寬處理，允許入境。

羅先生認為，現時兩地防疫制度令商業往來變得困難，他透過內地官方渠道尋找核酸檢測地點，但最終卻食閉門羹，而48小時的核酸限制，亦令港人難到更遠的城市處理事務。他認為，既然香港政府已放寬快測陰性指標至CT值35以上，應考慮入境時只要提供快測陰性證明便允許過關。

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記者：陳梓蔚

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