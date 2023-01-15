【行入啲】巴士乘客站在車頭拒行入車尾 港婦無法上車嬲爆馬路阻巴士

▲ 中年婦人阻擋巴士離開。（皇后山之友群組）

乘坐交通工具時，盡量往車廂裏面行走是常識吧！社交網站昨日流傳一片短片，一名中年婦人疑因不滿乘客擠在巴士車頭位置，導致大量乘客無法上車，她最後行出馬路以肉身阻擋巴士離開表達不滿。雖然婦人的行為較為偏激，但有網民理解她的做法，指很多乘客自私。

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有網民昨日在社交網站群組皇后山之友分享短片及3張圖片，從圖片中可見，一名身穿紫色外套的中年婦人，阻擋在一輛78A巴士車頭位置，巴士站則有大批乘客排成長龍等候上車。另外兩張圖片則顯示，78A巴士上層座位已坐滿人，下層車頭擠滿乘客乘客，但車廂尾部的企位仍有鬆動的空間讓更多人上車。拍片的女生則解釋，

因為啲人（乘客）唔肯企入去，啊姐唔俾巴士開，我們好多人係度等了2至3班車，司機都唔停車俾我們上車！

她又發文指，「今日唔肯企入啲、它日我體也相同」，但就反問是否一定要這樣做，希望平心討論各自檢討。她指，78A巴士密度是足夠，但建議九巴在管理方面可以有好大空間改進，並呼籲乘客方面應該继續發揮香港人精神，助人互助。

我亦好明白車程好短，企一陣就到，到站後都係快左两分钟落車，係唔係可以企到最入，比其它乘客可以上到車呢？若下一次企喺站外嘅係自已又如何呢？如須要中途落車都冇問題嘅，一開聲，全車人要等你！

短片及相片引起不少網民討論，雖然中年婦人阻擋巴士是有點偏激，但不少聲音都表示理解婦人的做法，指很多人為求早點落車就擠在車頭位置，拒絕車尾方向移動，是很自私的行為;也有網民指，巴士司機在前一個站已經叫乘客行入車尾，「咁啲人唔行入去，究竟係司機責任定係乘客責任？」

也有乘客表示，雖然理解婦人的行為，但她阻擋巴士開走，有機會觸犯《道路交通條例》。根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處第2級罰款及監禁12個月。

事件中的新界巴士路線78A，由九巴營辦，循環來往皇后山及粉嶺站，途經龍躍頭及聯和墟。

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責任編輯：羅嘉欣