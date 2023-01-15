【暖爸阿臣】Eason唱《大個女》令愛女康堤爆喊 陳奕迅：人大了就會有感覺

▲ EASON於個唱上獻唱《大個女》送個女兒。

陳奕迅（Eason）一連27場跨年演唱會《Fear and Dreams》昨晚（14日）圓滿結束，太太徐濠縈跟愛女陳康堤晚晚在台下撐場，罕有公開露面的康堤於台下為爸爸應援。尾場encore部份，陳奕迅選唱了《大個女》送給女兒康堤，台下的康堤更聽到感動落淚，Eason唱畢後更向愛女擺出心型手勢，盡顯其暖爸的一面。

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陳奕迅於尾場Encore部份唱了6首歌，包括《人啊人》、《暴殄天物》、《大個女》、《單車》、《人來人往》及《歌‧頌》，當中有著特別意思。《大個女》是送給下一代，而《單車》則是感謝上一代的照料，最後Eason以《人來人往》和《歌頌》作結。

台下的康堤跟媽咪並排而坐，年幼時康堤跟Eason十足餅印，現已18歲的她愈來愈有媽媽的氣質。

▲ EASON一連27場個唱完結。

《大個女》此曲收錄於04年Eason大碟《U87》，此歌是女兒康堤出世的禮物，兩年後於專輯《Life_Continues…》裡，Eason以未足兩歲的康堤相片作為唱片封套。

《大個女》由林夕填詞，完全導出Eason作為父親的心聲，當中一句歌詞：「你還要戀愛， 我還記得愛兒女所愛，早習慣看開 ，你易容還是可愛」，說著無論女兒變成怎麼樣，在父親心中依然很可愛，另外更提醒自己別做「呷醋外父」，當女兒長大拍拖時，記得要愛屋及烏。

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陳奕迅完場後接受媒體訪時，問及女兒感動到喊，他笑言未有機會跟女兒傾偈，當中Eason說道：「我想因為她已經18歲，終於明白首歌內容，她好鍾意這首歌。今日我並非只唱給她聽，不過我想她已經大個女，會明白，人大了就會有感覺。」

▲ EASON受訪時手舞足蹈。

另外當唱完《人來人往》時，Eason特別感謝席間的陳輝揚，其後更說一句「如果你哋夠大聲，相信林夕都聽到」。Eason續說一直以來遇到好多好好音樂人，故想向一班音樂人致謝 「無咗佢哋，今晚可能只係一個Talk 騷」，然後鼓掌和致敬。

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演唱會中，Fans準備了8,000張應援手幅，手幅印了Eason樣子和寫著「從前沒講，今次要說多謝你」，Eason或許看不清，他望向手幅問大家上面即的人：「嗰個邊個來㗎?欣宜來㗎?下,我來㗎?我以為欣宜同我講多謝你...哈哈。又浪費埋咁嘅錢,OMG, OMG ,多謝你哋.....,我好似去左藍球場咁,好震憾,哎也...我想拍低佢....」，其後大合唱《天下無雙》。

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