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【新春致辭】鄭雁雄冀香港從三方面　讓「興」的動能更強勁

政治 17:12 2023/01/15

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中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦視頻截圖）

新任中聯辦主任鄭雁雄今日（15日）以線上形式發表新春致辭。鄭雁雄表示，「由治及興」，是國家主席習近平對香港的殷切期望，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創由治及興新局面。

鄭雁雄以普通話致辭，主題為「讓『興』的動能更強勁」，他指出，香港要讓「興」的動能更強勁，需要做好三方面，包括：

（1）把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中，增添不竭動力。「與祖國同行，把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中謀劃推進」；

（2）積極參與國際交流合作，在鞏固獨特地位和優勢的過程中提升核心競爭力。「中央政府始終支持香港建設一個生機勃勃的國際大都市」，新階段增添新動能，需要香港把自己的獨特優勢盡情發揮出來，在參與國際合作競爭中提升比較優勢；

（3）矢志不渝幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。「創業興業需要和諧穩定的社會環境。」

鄭雁雄表示，中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與社會各界和市民一道，共同推動香港走向由治及興。

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記者：林曉君

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