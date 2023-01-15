【黃金萬両】薛家燕相隔8年再演賀歲劇　麥美恩指江嘉敏是大眾開心果

▲ 《黃金萬両》

TVB賀歲劇《黃金萬両》由薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢、馬貫東、江嘉敏、林漪娸及徐榮等參演。

故事講萬家三兄弟萬帥（曹永廉飾）、萬年（黃子恆飾）及萬世（馬貫東飾）分別經營祖傳拉麵店，本來三房人各自為政相安無事，惟三人睇中城中大街福地紛紛在該處開分店，最終弄致三房人為爭生意針鋒相對，三位護夫心切的萬夫人——龍九（麥美恩飾）、霍小玉（朱智賢飾）及金枝（江嘉敏飾）亦加入戰團。

萬家當家萬紫千紅（薛家燕飾）以傳家之寶「金大碗」作利誘，要萬家三房人在初一至初七期間爭奪「金大碗」，希望眾人從中領悟到家和萬事興的真締。

家燕姐望帶歡樂給觀眾

以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇。

家燕姐接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，今次重出江湖是希望帶更多歡樂給觀眾，她透露拍攝期間正值最炎熱的日子：「今次真係減到肥，瘦咗兩磅幾，我諗嗰啲係汗水嚟，因為每日一除套戲服，成件衫都係濕晒。」

講到劇中三位新抱麥美恩、朱智賢及江嘉敏，家燕姐笑言被她們的熱情感染：「搞到我都唔記得咗自己嘅年紀，我真係當自己係佢哋咁嘅年紀，同佢哋有講有笑，都幾開心嘅。」

江嘉敏拍到中暑

劇中三房人的造型亦十分特別，三對夫婦每次出場均會襯晒同色系，大房曹永廉、麥美恩是紫色系，二房黃子恆、朱智賢是紅色系，三房馬貫東、江嘉敏則是橙色系。

雖然三位妯娌在劇中鬥餐懵，但三人現實中卻非常老友，麥美恩笑指江嘉敏是大家的開心果，更自爆最愛模仿江嘉敏的小動作：「佢好鍾意個頭向下45度角，個雙下巴要唧出嚟，之後話：『喂，你想點呀？』」

朱智賢則笑言，最愛站在旁邊食花生。

而首度拍古裝的江嘉敏，拍攝期間曾不敵炎熱天氣致輕微中暑，要即時除低戲服抖涼，幸好在台前幕後悉心照顧下，嘉敏很快便回復狀態繼續開工，表現專業。

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