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【保暖大法】冷鋒抵港氣溫急降周一跌至11度 專家教正確蓋被次序抵禦嚴寒

保健美顏 16:19 2023/01/15

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用3張被蓋錯未必保暖，專家教正確蓋被次序抵禦嚴寒。

本港氣溫飄忽時冷時熱，天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸，本港氣溫顯著下降，今晚（15日）市區氣溫降至約13度，新界再低兩三度，預計未來兩三日早上寒冷，最低氣溫降至約11度，天色好轉及乾燥。寒冷天氣想一覺好眠，蓋被次序很重要。只要正確蓋被，則可保身體溫暖。

最新影片：

天冷時蓋被，需要3張被子，分是為毛毯、薄毯及棉被。日本節目曾進行實測，嘗試3種蓋被順序，檢測不同蓋被方式下的溫度：

    點擊圖片放大
    +3
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結果發現，第2種方式是21.7℃，而第3種方式是25.6℃，被內溫度相差近4℃。專家解釋，身下鋪毛毯，可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

因此，正確蓋被方式是先把厚重保暖的毛毯鋪在床單上做底層，躺在毛毯上，再蓋棉被，最後在棉被上蓋薄毯，就能把溫度鎖住，達致保暖。

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責任編輯：羅嘉欣

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