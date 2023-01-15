【財爺網誌】陳茂波︰須全力發展經濟　對內增發展動能、對外招商攬才

▲ 陳茂波預料，今年環球經濟環境仍然複雜多變。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波預料，今年環球經濟環境仍然複雜多變，惟無論面對什麼挑戰，必須全力發展經濟，對內要透過本地及內地市場，為香港經濟發展增添能力；對外要說好香港優勢，全力招商攬才。

陳茂波昨晚啟程前往瑞士，明日會出席世界經濟論壇年會，主題是「於分裂的世界中合作」，他表示，論壇期間會與不同地區的政商及金融領袖交流觀點，並會積極介紹香港復常的最新情況和新發展階段的龐大機遇。

他續指，本港無論面對什麼挑戰，必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，才有更大空間，化解社會民生的問題和矛盾。

「對內方面，我們需要滙聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量；在面向國際方面，我們要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。」

他表示，在步入復常的階段，特區政府整個問責團隊都積極參與說好香港故事的工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同渠道及場合，積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和龐大機遇，冀促進更好交流和合作，合力探索新市場、開創新機遇，聯手推動互惠發展，讓不同階層及界別都能受惠，讓發展的成果更好共享。

另外，陳茂波亦提到上周在港舉行的亞洲金融論壇，稱不少專程由外地來港，參與這次會議的國際機構代表，都對香港跟內地和國際恢復便捷往還感到非常雀躍，部分人已安排了年內再訪香港，這次來港參與論壇讓他們加強了對香港的信心，亦讓他們積極考慮及部署，在香港增加投資及擴大營運規模。

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責任編輯：關景騰