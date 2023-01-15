【天氣轉冷】天文台發出寒冷天氣警告　明日市區最低氣溫11度

▲ 天文台今日下午4時20分，發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

天文台今日（15日）下午4時20分，發出寒冷天氣警告。冬季季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在11度左右，新界北部地區及高地會再低幾度。預測明早7時多區低於10度，包括將軍澳、大埔、 上水及元朗。

今日（15日）天氣大致多雲及乾燥，短暫時間有陽光，氣溫介乎14至18度。直至晚上8時，新界、上水及將軍澳等多區開始降溫，降至12度。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。展望本週中後期大致天晴及乾燥，最低氣溫約14度。

根據9天天氣預報，明早（16日）天氣寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏北風，晚間離岸及高地間中吹強風。本周四( 19日）起，氣溫逐漸回升一兩度，最低氣溫14度。大年初一( 22日）最高氣溫約19度，部分時間有陽光。

根據自動分區天氣預報，未來數日市區氣溫維持在約11至17度，至本周四之後略為回暖，最高氣溫約19度，吹和緩至清勁東至東北風，大致天晴及乾燥，早上相當清涼。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩