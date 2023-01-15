  • 14°C
香港時間 : 2023115日 (週日) 23:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣溫急轉冷】大帽山低溫跌至2.8度　明早多區10度以下

社會 22:49 2023/01/15

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

天文台今日下午4時20分，發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

本港晚上氣溫急降，天文台在(15日)晚上10時40分在市區錄得13.4度，多區氣溫只有11至12度，大帽山更只有2.8度低溫。預測明(16日)早上7時多區低於10度，包括將軍澳、大埔、上水及元朗。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，保持室內空氣流通。

天文台在晚上10時40分，在大帽山錄得2.8度低溫。

天文台今日（15日）下午4時20分，發出寒冷天氣警告。冬季季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在11度左右，新界北部地區及高地會再低幾度。

今日天氣大致多雲及乾燥，短暫時間有陽光，氣溫介乎14至18度，下午氣溫普遍較昨日低8至10度，入夜後逐漸降溫。氣溫顯著下降，晚上市區氣溫降至約13度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。自動分區天氣預報顯示，今晚8時，新界、上水及將軍澳等多區氣溫降至12度。天文台展望隨後一兩日早上持續寒冷，本周中後期大致天晴及乾燥。

香港天文台九天天氣預報

根據9天天氣預報，明早（16日）天氣寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏北風，晚間離岸及高地間中吹強風。年廿八( 19日）起，氣溫逐漸回升一兩度，市區最低氣溫14度，最高19度，吹和緩至清勁東至東北風，大致天晴及乾燥，早上相當清涼。大年初一( 22日）氣溫介乎13至19度，部分時間有陽光，日間乾燥，早上相當清涼。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩

相關文章

【農曆新年】旺角花墟周二起實施封路及人群管控措施　警方過去一周就商戶阻街加強執法
今日 15:34
【農曆新年】旺角花墟周二起實施封路及人群管控措施　警方過去一周就商戶阻街加強執法
【財爺網誌】陳茂波︰須全力發展經濟　對內增發展動能、對外招商攬才
今日 16:15
【財爺網誌】陳茂波︰須全力發展經濟　對內增發展動能、對外招商攬才
【鋁窗墮街】尖沙嘴鋁窗飛墮　擊毀名跑車
今日 16:18
【鋁窗墮街】尖沙嘴鋁窗飛墮　擊毀名跑車

你可能感興趣

【農曆新年】旺角花墟周二起實施封路及人群管控措施　警方過去一周就商戶阻街加強執法
今日 15:34
【農曆新年】旺角花墟周二起實施封路及人群管控措施　警方過去一周就商戶阻街加強執法
【財爺網誌】陳茂波︰須全力發展經濟　對內增發展動能、對外招商攬才
今日 16:15
【財爺網誌】陳茂波︰須全力發展經濟　對內增發展動能、對外招商攬才
【鋁窗墮街】尖沙嘴鋁窗飛墮　擊毀名跑車
今日 16:18
【鋁窗墮街】尖沙嘴鋁窗飛墮　擊毀名跑車
天氣 新界 寒冷天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【感情糾紛】男子驚揭「90後女友」真身是45歲媽　女方被索償︰陪睡21日不拖欠
12:51 2023/01/14
【感情糾紛】男子驚揭「90後女友」真身是45歲媽　女方被索償︰陪睡21日不拖欠