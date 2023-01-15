【氣溫急轉冷】大帽山低溫跌至2.8度　明早多區10度以下

▲ 天文台今日下午4時20分，發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

本港晚上氣溫急降，天文台在(15日)晚上10時40分在市區錄得13.4度，多區氣溫只有11至12度，大帽山更只有2.8度低溫。預測明(16日)早上7時多區低於10度，包括將軍澳、大埔、上水及元朗。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，保持室內空氣流通。

▲ 天文台在晚上10時40分，在大帽山錄得2.8度低溫。

天文台今日（15日）下午4時20分，發出寒冷天氣警告。冬季季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在11度左右，新界北部地區及高地會再低幾度。

今日天氣大致多雲及乾燥，短暫時間有陽光，氣溫介乎14至18度，下午氣溫普遍較昨日低8至10度，入夜後逐漸降溫。氣溫顯著下降，晚上市區氣溫降至約13度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。自動分區天氣預報顯示，今晚8時，新界、上水及將軍澳等多區氣溫降至12度。天文台展望隨後一兩日早上持續寒冷，本周中後期大致天晴及乾燥。

▲ 香港天文台九天天氣預報

根據9天天氣預報，明早（16日）天氣寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏北風，晚間離岸及高地間中吹強風。年廿八( 19日）起，氣溫逐漸回升一兩度，市區最低氣溫14度，最高19度，吹和緩至清勁東至東北風，大致天晴及乾燥，早上相當清涼。大年初一( 22日）氣溫介乎13至19度，部分時間有陽光，日間乾燥，早上相當清涼。

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記者：楊佩瑩