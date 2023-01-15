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【更年期】更年期不是女性的專利 體能性慾下降易暴躁是男性更年期症狀

健康 16:51 2023/01/15

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體能性慾下降易暴躁或遇上男性更年期。

潮熱？心煩氣躁？失眠？這些全都是更年期綜合症的症狀。更年期，是女性生命中必經的階段，但仍然有許多人對它所帶來的影響缺乏了解，總是抱怨更年期的女性特別煩躁、易怒，而且難以捉摸。不過，註冊中醫師廖婉純指更年期其實非女性「專利」，男性亦有機會出現。

一般而言，女性在踏入49歲左右，即絕經期前後，卵巢機能便會漸漸衰退，雌激素及黃體素分泌減少，影響身體機能及運作，引致各種生理和心理上的症狀。例如是月經紊亂、頭暈心悸、潮熱多汗、焦慮抑鬱、心煩易怒等。曾有研究顯示，多達約三分之二的婦女都會在更年期前後出現以上症狀。中醫婦科碩士及註冊中醫師廖婉純表示，

從中醫角度來說，《內經》有云：『女子……七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也』。天癸藏於腎，但到了49歲左右，天癸消耗嚴重，精血不足，導致腎陽虛不能上濟於心、腎陰不足以涵養肝木，平衡失調，最終導致臟腑功能失常。腎主生殖，本病以虛為主，腎虛為本，涉及心、肝、脾臟。

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廖醫師續指，其實除了最明顯的月經紊亂外，患上更年期綜合症的婦女通常都伴隨其他症狀，一般可分為心腦血管、神經精神、泌尿生殖、骨骼肌肉及皮膚黏膜5大類：

心腦血管：潮熱出汗、心慌氣短、胸悶不適、心律不齊

神經精神：情緒波動、煩躁不安、消沉抑鬱、焦慮、失眠

泌尿生殖：陰道乾澀、性交疼痛、性慾減退、陰道炎、尿道炎

骨骼肌肉：肌肉痠脹痛、乏力、關節疼痛、抽筋

皮膚黏膜：黃褐斑、口腔潰瘍、皮膚感覺異常，如麻木、針刺、蟻爬、溫度降低等

男性症狀不明顯

然而，廖醫師亦提醒，男性也有機會出現更年期綜合症。

男性當超過40歲後，可能會出現些跟女性更年期相似的症狀，但與女士停經迹象不同。由於沒有一致或明顯的迹象顯示男士已進入更年期，所以也較少為人討論。

男性更年期的成因是由於男性賀爾蒙的水平漸漸下降，通常會出現3大形式的症狀，例如整體方面，他們的身體脂肪會增加，肌肉質量及強度、身高會下降，引致骨質疏鬆症，以及失去活力。心理上，情緒會起伏不定、抑鬱、憂慮、缺乏動力及失眠。而性及泌尿方面，性慾會減低、勃起時堅硬度下降，甚至會有陽痿及排尿問題等良性前列腺肥大症相關症狀出現。

針灸服藥雙管齊下

更年期是自然的生理現象，雖無可避免，但廖醫師指無論是男或女士也好，都可以透過中醫治療來紓緩症狀，幫助順利度過更年期。「曾有位49歲的女士於踏入更年期後每天都覺得很熱，非常容易出汗，白天會濕透衣服，晚上也會因出汗導致被窩非常焗濕，更常熱醒要拉開被子擦汗，但每次一醒就難以再入睡。結果她每天都很疲倦，同時又有腰膝痠軟、口乾、煩躁生氣等問題，一連串症狀難耐，最終要求診中醫。」

經問診過後病人診斷為處於「絕經前後諸症」，屬肝腎陰虛、肝陽上亢的證型。中醫師除處方中藥外，更為病人安排針灸治療，目標是平衡患者氣血陰陽，調和臟腑功能，改善更年期症狀。「經針灸及中藥治療一個月後，病人潮熱盜汗的問題好轉了6成。兩個月後，甚至已好轉，每晚能熟睡8小時，心情也明顯比治療前輕鬆，精神改善。」

依據證型治療

廖醫師說，一般中醫都會利用中藥及針灸作為主要治療更年期綜合症的方法，由於其證型多樣，治療方法會各異。患者到底屬於哪種證型，需經專業醫師診斷及辨證，但常見的有3種。

「對於肝腎陰虛證型患者，建議可服知母、黃柏、地骨皮等中藥，達致降火及滋陰補腎的效果。而腎陽虛證型，則適宜服用溫腎助陽的中藥，如右歸飲。若患者腎陰陽俱虛，則要服用益腎陰及溫腎陽的中藥，例如是二仙湯或補心丹。」如患者有失眠情況，中醫更可利用針灸為病人安定寧神，更易入睡。

至於心理及生活習慣上，廖醫師說亦可調整配合，以紓緩更年期的症狀。

應保持樂觀、愉快的心情，可多吃含豐富維他命B的食物，有助鎮靜安神，如糙米、麥、豆及魚類等。減少吃泡菜、辣椒、胡椒等刺激性食物，避免飲酒。更應養成規律的睡眠及運動習慣，因更年期本已容易出汗，故不宜選擇運動量大的運動，可選健步或瑜伽等較輕鬆的運動。

記者：黃依情

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