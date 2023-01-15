【情緒健康】調查指46%兒童的負面情緒源自家長責罵　團體籲家長先聆聽後教育

▲ 女青年會籲家長先聆聽後教育。

香港基督教女青年會調查發現，5成7兒童的負面情緒源自考試測驗壓力，亦有4成6兒童指是源於家長責罵。該會建議家長處理子女情緒時，不要急於查問原因，應善用身體接觸先讓孩子感受被家長接納，再引導孩子表達自己感受。

女青年會於去年6月至8月以問卷調查1362對家長及其子女，發現兒童的負面情緒主要跟學業及家長態度有關，有57%兒童指其負面情緒源自「考試測驗壓力」，亦有46%指是源自「家長責罵自己」，而因「功課繁重」及「家長要求太多」的·也分別有38%及37%。

調查同時發現，受訪家長多表示會用正面方式處理孩子的情緒問題，如93%家長指自己會聆聽孩子的感受，亦分別有88%及86%家長指會給予孩子抒發空間和讓孩子感到被了解，但並非所有兒童能夠接收服務的善意，實際只有55%子女指父母有聆聽其聲音及給予抒發空間，另也只有50%孩子稱父母有讓其感被理解。

類似情況的同樣發生於父母處理子女情緒時所說的話上，例如87%父母稱自己有跟子女說「你話畀我聽咩事」以安慰孩子，但僅49%子女指父母確有如此；同時若父母用負面說話教訓孩子，他們反而會牢牢記着，如35%家長指自己曾向子女說「你仲駁嘴？」，但卻有36%子女指父母曾說過此話。

調查也發現，逾半家長認為「批評或教訓」能有效處理孩子的情緒，但實際有59%子女指聽到後感傷心，49%感失落，亦有46%會感憤怒；71%孩子均指期望家長可以聆聽其感受。

小雪媽媽（化名）憶述，女兒就讀二年級時兩人關係很差，因女兒溫習極不專心，其因而會責罵女兒「再咁落去，你連乞丐都無機會做！」。女兒事後欠缺自信，經常頭耷耷，她與女兒談話後才發現原來女兒一直記著此話及生她的氣，最後在親友及社工的輔導下，小雪媽媽開始調節自己對女兒學業的期望，改為專注培育女兒游泳的強項，並承諾不再出言侮辱，現時兩人每日均會互相擁抱，關係漸轉融洽。

女青年會總主任（青年及社區服務）郭義聰指，孩子較記得父母的批評及教訓是因家長即使正面處理孩子情緒，亦會藉機會教導孩子，並多採用說教形式，及不斷重複一些理論，孩子難免難感到家長的關心。

他建議，家長處理子女情緒時，先聆聽後教育，不要急於查問原因，應善用身體接觸，例如將孩子擁入懷中，讓孩子感受家長的接納，再用一些句子引導孩子表達自己感受，例如「我知道你好嬲好唔開心，我想陪你多一陣」或「我知道你嬲緊同發脾氣，我畀啲時間你平復心情先，之後我再聽你講唔開心嘅原因」等。

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記者：黃小冰