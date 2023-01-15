【家庭暴力】與子女關係惡劣如仇人 港爸怪太太教壞背後卻有隱情

▲ 很多家庭悲劇源自於家庭暴力。

「我兩個仔女目中無人，無大無細！」爸爸談到子女時，十分勞氣。

「朝早見到我，從來無話叫早晨嘅。平時喺屋企都當我隱形咁，望都唔望我一眼，你話邊有做人仔女咁唔孝順阿爸㗎！」從他的話語中，清楚刻劃着一個並不協調的畫面。年輕人子女與爸爸的關係十分惡劣，原因卻何在？

「個衰婆教壞佢哋囉！佢哋只係聽晒阿媽話，咪信晒佢嚟反我囉！」他將責任全數推給太太，卻絲毫沒有嘗試啟動反省機制，揪出子女討厭自己的原因。

要知道年輕人擁有獨立思考能力，他們不會盲聽而盲信，他們會用自己雙眼看而判斷。這輩年輕人更不會奉行愚忠愚孝了，長輩要公道自律，他們才會尊敬你。

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「佢哋都唔諗吓，係邊個賺錢養大佢哋嘅，依家見我退咗休，就睇唔起我啦，你話係咪忘恩負義呀？」他愈說愈勞氣，幾近咆哮，可以理解他是憋了滿肚子的氣。我不忍告訴他，養妻活兒是一個結婚男人應有的責任，沒有甚麼值得炫耀呀！

「依家逢星期日，佢哋三個就一齊出去食飯，問都無問我去唔去㗎！」此刻，爸爸的眼睛閃出了淚光。他看似嘴硬，但其實心底是多麼渴望家人能愛他、關懷他呢！

一家人的關係發展至如斯惡劣地步，又怎會是一朝一夕的事情呢？每個故事都可能有另一版本吧！聽說有人好杯中物，經常大吵大鬧動粗打家人，有次兒子為了保護媽媽就被打甩了門牙。這個家庭從未報警，社署也從沒有這家庭的家暴紀錄。

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