【殘忍兇案】21歲男子殺害新婚4個月太太　肢解「斬首」邀父母觀看凶案現場

▲ 21歲男新婚4個月肢解同齡妻，「斬首」丟浴室叫父母查看。

美國一對新婚不久的甜蜜夫妻，妻子竟遭丈夫殘忍殺害。兇手更殘忍將妻子肢解斬首後更邀請父母去觀看凶案現場，兇殘程度令人心寒。

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綜合外國媒體報導，案件發生在美國德州，21歲男子Jared James Dicus與同齡妻子Angie Diaz在去年10月結婚，婚後住在男方父母名下房屋。而在他們婚後僅4個月的1月11日，Dicus竟用菜刀將妻子「斬首」肢解。

據當地警方稱，命案現場非常血腥，死者背上多處刀傷，最後更在浴室發現死者頭顱。而Dicus父母稱，當日下午約4時，兒子回到家，要求他們去檢查他和妻子住的房子，結果其父親驚悉命案，並當場報警。

案發後重回與妻邂逅之處飲酒

Dicus一家被警方拘留，Dicus本人亦承認殺妻罪行。警方確認，兇器是一把菜刀，並已取得所有證據，但Dicus的犯案動機不明。警方在調查期間發現，Dicus在作案後，開車回到妻子工作、並與他最初邂逅的便利店中，偷取啤酒回到停車場飲用。目前，Dicus仍被還柙，警方正調查兇案是否涉及藥物影響。他將被控謀殺，准以50萬美元保釋。

社區民眾自發悼念死者

當地一名縣法官在案發後於社交平台發文表示，他在去年為Dicus與Diaz證婚，印象中他們是一對友善的夫婦。有和Dicus一同長大的鄰居形容，「Diaz是他生命中的陽光」，因此完全不知他為何會殘忍殺妻。

據了解，死者Diaz是尼加拉瓜移民，為人聰明且熱愛生命，在生前同時打2份工，還會寄錢給遠在家鄉的母親治療癌症，深受社區民眾歡迎。據其工作的便利店老闆指，Diaz原本和丈夫一起很開心，不過在案發前幾日看上去很累，不知是否受感情困擾。案發後，民眾不僅自發悼念Diaz，更成立專案，為她籌備葬禮費用。

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責任編輯：羅嘉欣