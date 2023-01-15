【公益金百萬行】李家超伉儷出席起步禮　慨嘆「每小步都別具意義」

▲ 李家超今早在香港大球場主持港島區百萬行的起步禮。（李家超Facebook圖片）

由中銀香港全力支持、公益金主辦的「公益金香港島、九龍區百萬行」今日於香港大球場舉行。主禮嘉賓特首李家超伉儷、中銀香港副董事長兼總裁孫煜等主持起步禮。

李家超在社交媒體上說，見到各隊伍一家大小都精神奕奕，昂然闊步從大球場出發，氣氛非常熱烈，自己也感到十分喜悅！「隨着首階段通關啟動，市民生活逐漸回復正常，今天的起步禮，每一小步對我來說都別具意義！」

▲ 中銀香港副董事長兼總裁孫煜(左五）與一眾同事支持公益金百行。

他又趁機推廣步行，形容「走路是世界上最好的運動之一」，不受時間地點限制，既能有效減低慢性疾病的風險，維持身體健康，又可以舒展身心。

是次百萬行籌得的善款，將會全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的會員機構，協助有需要家庭以及鼓勵成員之間建立互愛互勉的緊密關係，並針對家庭的需要提供輔助服務。

今次百萬行全程約10公里，由香港大球場出發，途徑黃泥涌峽道、布力徑及香港仔水塘道，終點為香港仔郊野公園遊客中心，8,000人參與。

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責任編輯：關景騰