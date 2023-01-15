【高鐵復運】西九龍站迪士尼客務中心重開　旅客可預辦樂園及酒店服務

▲ 西九龍站迪士尼客務中心重開，旅客可預辦樂園及酒店服務。(迪士尼提供)

高速鐵路香港段於今天（15日）正式恢復運營。香港迪士尼市務副總裁薛玉卿聯同穿上賀年服飾的米奇老鼠在場歡迎闊別多時的內地旅客，邀請他們到訪樂園。西九龍站「奇妙直通」客務中心已重開，旅客在市區可預辦樂園及酒店服務。

恰逢農歷新年將至，換上新春服飾的兔年角色StellaLou、LinaBell等Duffy與好友及迪士尼朋友和旅客拜年，樂園準備了的賀歲活動，迎接福氣滿滿的兔年。

迪士尼表示，香港西九龍站高速鐵路（香港段）重新營運後，再開通廣州東新線，途經東莞、東莞南、深圳北，加上搭乘高鐵到港有一地兩檢的便利，方便更多喜愛香港迪士尼的內地賓客搭乘高鐵到香港。他們可以第一時間預約辦理香港旅遊簽證，攜同伴侶、家人和朋友一起來到樂園暢遊。

香港迪士尼特別在香港西九龍站「奇妙直通」客務中心舉辦歡迎活動，米奇老鼠換上喜慶的賀年服飾現身，迎接首日搭乘高鐵到港的內地旅客，與出席活動的粉絲及媒體互動。

與此同時，香港迪士尼在西九龍站設立的「奇妙直通」客務中心也隨著高速鐵路（香港段）恢復正常通行而重開，入住度假區主題酒店的旅客，在市區即可預辦入住登記服務、酒店餐飲預約、購買樂園門票/「奇妙處處通」及即時預訂酒店等服務。

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責任編輯：陳麗娜