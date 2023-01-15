【青年發展】青民乘高鐵考察順德　將設一站式平台助青年了解大灣區

▲ 梁熙（中）與青年民建聯成員乘坐高鐵到順德考察。（民建聯供圖）

西九龍高鐵復運首日，民建聯立法會議員梁熙，與青年民建聯成員乘坐高鐵到順德考察。梁熙表示，青民未來會逐一走訪大灣區廣東城市，將會設立一站式平台，幫助青年了解大灣區，又指若內地企業有意來港招人才，民建聯會穿針引線協助。

梁熙與青民成員今早乘坐高鐵到廣州南站，再接駁到順德考察，包括到訪順博創意園、廣東工業設計城、美的總部等。梁熙表示，此行與當地相關部委達成合作機制，未來將會恆常聯絡，青民將帶領不同青年到大灣區交流，如內地企業或組織希望來港考察，甚至來港招募人才，民建聯亦會發揮橋樑角色。

他續指，從考察中了解到，大灣區不同城市，甚至每個園區對港澳青年落戶發展的支援或補貼政策都不一樣，但現時沒統一發放相關資訊的平台。青民將透過與大灣區各市的恆常溝通機制，掌握當地對港澳青年的補貼政策，設立一站式平台並適時更新，讓有意到內地發展的青年，更容易了解最新資訊。

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責任編輯：關景騰