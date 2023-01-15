【港澳通關】內地客熱鬧昨5.5萬人重臨澳門　港澳加強合作大灣區及海外吸客

▲ 澳門大三巴今午人頭湧湧。（陳靜儀攝）

港澳免核酸檢測及免檢疫通關後，澳門旅遊局今（15日）邀請約40位本港旅遊業界到澳門考察，是疫情後首個港澳旅遊交流團，並到訪多個景點。今日所見，澳門大三巴及手信街人頭湧湧。澳門旅遊局表示，澳門昨日入境客達5.5萬人次，回復至疫情前逾一半水平。由於內地及香港仍要48小時核酸檢測及配額，而澳門及內地無相關限制，變相令澳門更加受惠，澳門當局料農曆新年期間訪澳旅客日均達4.7萬人次。

內地與港澳通關，本港旅遊界表示，希望加強港澳合作，透過高鐵網絡及港珠澳大橋，打通大灣區市場；澳門亦計劃同本港拍住上，到海外吸客，冀可互惠共嬴。

澳門近年有不少新景點及酒店落成，澳門旅遊局昨帶同香港旅遊業界包括多個商會、直通巴士公司、港澳客輪、旅行社代表等，一行約40人昨早由港澳碼頭出發，先後參觀經過翻新的澳門大賽實博物館，再到大三巴欣賞中葡歌舞，以及玫瑰堂的中樂演奏。澳門經濟財政司司李偉農亦有到大三巴與業界短暫會面。

港澳兩地、及內地和澳門，上周起免核酸檢測及免檢疫通關，旅客重新互訪。今午所見，澳門大馬路及議事亭一帶人頭湧湧，尤其往大三巴的手信街更加水洩不通，不少內地拖篋客重臨，提著大包小包手信，亦有香港旅客一家大小去澳門。

澳門旅遊局局長文綺華表示，疫情以來，不少旅客近3年已無到訪澳門，但自從上周免核酸檢測通關後，旅客量顯著回升；她說澳門近日訪客升至疫後高位，昨日（14日）多達5.5萬人次，較疫情前每日平均10萬人次，即已回復至逾一半水平。她說，預期農曆新年勢頭持續，新年期間7日平均會有4.7萬人次。

她說，港澳關係密切，兩地亦有親友互訪、旅遊及生意業務，免檢測及檢疫通關，可促進兩地交流，因此透過今次業界交流考慮，向香港業界介紹澳門最新景點及資訊，例如新濠影匯水上樂園、大賽車博物館已翻新、威尼斯人「teamLab」超自然空間等等。

被問到不少內地客重臨澳門，而香港暫未見內地客湧現。文綺華說，相信香港和內地仍互有配額限制有關，而澳門沒有配額所限，加上農曆新年將至，外遊意欲較高，澳門亦有受惠。

不過文綺華說，高鐵香港段及港珠澳橋開通後，內地和港澳交通更便捷，「內地市場其實好大、超級大，有足夠客源去港澳及海外其他地方。」然而澳門國際航班未恢復，下月才有較多東南亞航綫重開，她說澳門會同香港合作去海外推廣，吸引海外客到訪。

澳門早前推出船票及車票優惠，吸引港人到澳門旅遊，新年期間有花車及金龍巡遊、煙花匯演，而新年後酒店亦會推出優惠。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，整個大灣區有很大商機，港澳可加強區域合作，日後推出更多旅遊產品。至於本港與內地仍要核酸檢測，對於何時會取消，她說政府早前曾表示二月中會有宣布，她相信很快有好消息。

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記者：吳雋妍