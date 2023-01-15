黃浩聰葉姵延帶領市民步行2億5千萬步 方力申隊伍超額完成億步

▲ 方力申、黃浩聰、葉姵延出席「地球 ‧ 敢『動』行城市定向比賽暨嘉年華」慶祝典禮。

地球‧敢「動」行活動大使方力申、越野跑名將黃浩聰（聰sir）與羽毛球名將葉姵延（黑妹）出席「地球 ‧ 敢『動』行城市定向比賽暨嘉年華」慶祝典禮。

三人與劍擊天后江旻憓及香港蛙后江忞懿一同擔任減碳隊長，號召香港市民共同累積近2億5千萬步，希望喚醒市民關注氣候變化，鼓勵大家以步行代替短距離的交通工具，實踐低碳健康生活。

方力申作為是次活動的減碳隊長之一，號召全港市民挑戰75萬步的目標，活動結束後方力申隊伍成功達成一億步，超額完成：「很高興能於短時間內達成一億步的紀錄，相等於環繞地球兩周。」

越野跑名將黃浩聰亦表示：「我喜歡跑步減碳，未接觸跑步前，三公里、六公里的路段我會乘車，現在會跑步。有次試過元朗跑四十公里到觀塘探望父母，我跑步兒子踩單車，我覺得也很方便。香港路線四通八達，可以跑山，可以跑路，大家可以嘗試藉跑步探索香港。」

黑妹分享自己除了以步代車，亦會在日常生活的各方面實踐低碳生活：「我經常獲得由贊助商提供的球衣，但因為比賽關係，球衣只能着一次，很多衣服都是全新還非常乾淨，所以我習慣收集舊衣服，再到宿舍樓下的回收箱捐助給有需要人士，為減碳目標出一分力。」

記者：Eric