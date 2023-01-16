【孤寒僱主】舊衫交外傭捐出回收　港媽不滿被擅取衣物︰佢留俾自己著

▲ 有港媽將舊衫交外傭捐出回收 ，不滿她擅取衣物。

農曆新年將至，家家戶戶都忙於大掃除，有人會將舊衣物捐出。近日有港媽在網上討論區分享，她將舊衣交給外傭拿去回收，可是卻發現對方穿上她棄置的衣服，甚至連老公亦誤以為外傭的背影是她，令她大感氣憤。

該名港媽於「香港討論區」，以「發現工人姐姐偷著我啲衫！」為題發帖表示，最近執屋發現自己很多衣服又舊又不合身，而且已很少著，因此打算將衣物捐出，以免放在衣櫃佔位置。於是她將不要的舊衫放入垃圾膠袋，吩咐外傭拿去樓下的舊衣回收箱。

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老公誤認外傭是老婆

可是幾日後，她發現「工人姐姐著住件好熟口面嘅衫，睇真啲發現就係我嗰日掉嘅衫」，憤然表示︰

工人姐姐竟然留咗俾自己著，冇拎到去捐。

港媽指自己與工人姐姐的身型相似，因對方穿上她的舊衫而引起尷尬事︰

老公見到佢背影以為係我，仲差啲走咗去攬工人姐姐，好彩攬之前見到我！

她稱想叫工人姐姐不要著其舊衫，但自覺「好似好衰咁」。

網民批評「小家」

網民一面倒認為港媽有問題，批評她「小家」，寧願捐出舊衫也不給工人姐姐。有網民留言，「橫掂都唔要，點解唔送晒俾工人」、「唔要嘅舊衫嚟啫，大方啲豪俾佢啦」、「點解拎去捐都唔送啲俾姐姐」。

另有港爸指出，「我同老婆掉或捐衫褲前都叫工人先揀」，餘下的就拿去捐贈。不過，有網民覺得外傭先跟僱主說一聲，做法較理想，避免彼此誤會。

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責任編輯︰王明芳