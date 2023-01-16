【消委會】10款洗衣乾衣機潔淨及脫水效能參差　最高評價2品牌乾衣較耗電

▲ (消委會提供)

香港家居空間有限，集洗衣及乾衣功能的洗衣乾衣機便愈來愈流行，然而消費者委員會測試市面10款洗衣乾衣機樣本的功能，發現各樣本表現均極為懸殊。同一樣本在處理不同物料的衣物，以及進行不同程序時的表現亦非常參差。

洗衣潔淨程度表現最佳，獲4.5分的3款樣本，跟乾衣度準確性表現最佳的3款樣本，全部來自不同的品牌。同樣，在洗衣程序的慳電程度獲最高評分的2款「惠而浦Whirlpool」及「Panasonic」樣本，在乾衣程序的慳電程度則是評分最低的其中2款樣本。

消委會指，出現這些南轅北轍的結果，主要與產品設計有關，因此消費者選購洗衣乾衣機前，宜先考慮自己的洗衣習慣、最常清洗及烘乾的衣物種類，及最著重產品的哪些功能，才作出相應選擇，精明消費。

洗衣表現

測試中10款洗衣乾衣機均屬前置式，售價由$5,390至$21,980。9款聲稱的最高洗衣量為8公斤，餘下1款為7公斤。是次測試檢視各樣本清洗沾有包括血漬、茶漬、酒漬、沙律醬、朱古力雪糕、唇膏及墨水漬等污漬的表現，結果發現樣本間的潔淨效果頗為參差，例如在「清洗人造纖維衣物」環節中，樣本間反映洗衣潔淨程度的潔淨比率最多相差約27%，而在「清洗棉質衣物」環節中，樣本間的潔淨比率高低相差亦達20%。

即使是同一樣本，在不同環節的表現亦非一致，例如其中1款樣本在「清洗棉質衣物」、「清洗人造纖維衣物」及「清洗連烘乾人造纖維衣物」3個環節的潔淨比率都為各樣本中最高，但在「清洗連烘乾棉質衣物」時，卻非表現最佳。

樣本的評分由3.5點至4.5點，其中「Miele」、「LG」及「三星Samsung」洗得較乾淨，獲4.5點評分。「惠而浦Whirlpool」、「美的Midea」及「Panasonic」則表現較差，僅獲3.5點評分。

過水效能相差約54%

測試結果顯示樣本間的過水效果參差，例如在「清洗棉質衣物」環節中，樣本的過水指數最多相差約54%。綜合各環節的測試結果，樣本的評分由3.5點至4.5點，其中「惠而浦Whirlpool」及「三星Samsung」的過水效果較佳，獲4.5點評分。「Panasonic」則表現較差，只得3.5點評分。

1款樣本乾衣後的衣物乾度與日常乾爽度相差9.4%

測試發現樣本間的乾衣度準確性參差，例如在「烘乾棉質衣物」環節中，乾衣度準確性最佳的樣本「東芝」乾衣後衣物的整體乾度跟乾爽時的乾度相當接近，僅相差0.1%；而在此環節中乾衣度準確性最差的樣本「美的」乾衣後仍有不少衣百分比數值愈低，代表乾衣度準確性愈好。物未乾透，衣物的整體乾度跟乾爽時的乾度相差達9.4%。

另外，測試亦發現即使是同一樣本，於不同環節得出的乾衣度準確性亦可以很參差；以樣本「東芝」為例，在「烘乾棉質衣物」環節中，其乾衣度準確性屬樣本中最佳，但在「烘乾人造纖維衣物」及「清洗連烘乾人造纖維衣物」環節中，其乾衣後部分衣物太乾，於這兩個環節的乾衣度準確性屬樣本中最差，綜合而言獲4點評分。

綜合各環節的測試結果，樣本的評分由3點至4.5點，其中「惠而浦Whirlpool」（#2）、「西門子Siemens」（#3）及「金章牌Zanussi」（#5）表現較佳，獲4.5點評分。「美的Midea」（#9）於全部4個相關環節中，乾衣後仍有部分衣物未乾透，乾衣度準確性較差，僅獲3點評分。

廠商回應

「惠而浦Whirlpool」（#2）建議用戶可以手動調節較高的脫水轉速，以達致較佳的脫水效果；亦建議用戶有需要時可以手動調節增加乾衣時間，以達致較佳的乾衣效果。

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責任編輯：陳麗娜