  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 11:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉

娛樂 10:55 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

前亞姐吳綺莉（Elaine）與女兒吳卓林的關係尚未破冰。

前亞姐吳綺莉（Elaine）多年來母兼父職，獨力把女兒吳卓林撫養成人，可是卓林結識了同性伴侶Andi後，兩母女的關係變得惡劣，卓林與Andi離家出走到加拿大，2018年在當地結婚。

吳卓林早前被發現於垃圾站拾荒及排隊領免費食物，而吳綺莉曾向卓林作出經濟支援，但母女關係未有因此而好轉，卓林最近更堅拒表示於農曆新年回家過年見媽媽。

【開腔澄清】Andi否認成龍女兒流落街頭　同性伴侶公開卓林寓所情況：生活美滿

最新影片：王綺琴專訪

母女關係轉差

吳卓林早年結識了比她年長12年的外籍網紅Andi，開始與吳綺莉的關係急轉直下，母女間亦因Andi發展出多場纏繞與風波。

她與Andi於2018年移居加拿大並結婚，此後曾多次傳出二人生活出現問題、Andi不願工作要靠吳卓林打工撐起家庭。

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Andi曾拍片澄清

吳卓林早前被拍得打扮寒酸，在排隊領取免費食物，感覺就像流浪漢一樣，同時傳出她與Andi流落街頭的傳聞。

對此，Andi以超濃妝容、打扮豔麗亮相自片片段，當中表示自己與卓林的生活未如外界想像的不堪，又強調二人未有流落街頭，目前生活幸美滿，大家不用擔心。影片中還拍二人的家中角落，證明他們有瓦遮頭，居所牆壁貼上多張生活照片、海報，生活物品雜亂，但影片中未見吳卓林的蹤影。

（微博圖片）

吳卓林拒見媽媽

吳綺莉曾透露女兒在生活條件不佳的情況下仍落力照顧Andi，令作為媽媽的她十分心疼。吳卓林自從離港後，一直未有跟媽媽聯絡，更從未回家。

她日前受訪表示不打算於今年農曆新年回港過年，且揚言：「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着
18:30 2022/07/23
【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
【開腔澄清】Andi否認成龍女兒流落街頭　同性伴侶公開卓林寓所情況：生活美滿
15:37 2022/10/18
【開腔澄清】Andi否認成龍女兒流落街頭　同性伴侶公開卓林寓所情況：生活美滿

你可能感興趣

【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着
18:30 2022/07/23
【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
【開腔澄清】Andi否認成龍女兒流落街頭　同性伴侶公開卓林寓所情況：生活美滿
15:37 2022/10/18
【開腔澄清】Andi否認成龍女兒流落街頭　同性伴侶公開卓林寓所情況：生活美滿
吳卓林 吳綺莉 成龍 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用