【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉

▲ 前亞姐吳綺莉（Elaine）與女兒吳卓林的關係尚未破冰。

前亞姐吳綺莉（Elaine）多年來母兼父職，獨力把女兒吳卓林撫養成人，可是卓林結識了同性伴侶Andi後，兩母女的關係變得惡劣，卓林與Andi離家出走到加拿大，2018年在當地結婚。

吳卓林早前被發現於垃圾站拾荒及排隊領免費食物，而吳綺莉曾向卓林作出經濟支援，但母女關係未有因此而好轉，卓林最近更堅拒表示於農曆新年回家過年見媽媽。

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母女關係轉差

吳卓林早年結識了比她年長12年的外籍網紅Andi，開始與吳綺莉的關係急轉直下，母女間亦因Andi發展出多場纏繞與風波。

她與Andi於2018年移居加拿大並結婚，此後曾多次傳出二人生活出現問題、Andi不願工作要靠吳卓林打工撐起家庭。

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Andi曾拍片澄清

吳卓林早前被拍得打扮寒酸，在排隊領取免費食物，感覺就像流浪漢一樣，同時傳出她與Andi流落街頭的傳聞。

對此，Andi以超濃妝容、打扮豔麗亮相自片片段，當中表示自己與卓林的生活未如外界想像的不堪，又強調二人未有流落街頭，目前生活幸美滿，大家不用擔心。影片中還拍二人的家中角落，證明他們有瓦遮頭，居所牆壁貼上多張生活照片、海報，生活物品雜亂，但影片中未見吳卓林的蹤影。

▲ （微博圖片）

吳卓林拒見媽媽

吳綺莉曾透露女兒在生活條件不佳的情況下仍落力照顧Andi，令作為媽媽的她十分心疼。吳卓林自從離港後，一直未有跟媽媽聯絡，更從未回家。

她日前受訪表示不打算於今年農曆新年回港過年，且揚言：「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚。」

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