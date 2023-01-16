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【新冠肺炎】內地網民無徵狀確診遊香港　睇陳奕迅紅館騷去迪士尼玩被轟自私

娛樂 12:40 2023/01/16

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內地網民無徵狀確診， 其足跡遍佈Eason紅館騷、香港迪士尼樂園。

陳奕迅（Eason）的27場跨年演唱會《Fear and Dreams》在1月14日（星期六）圓滿結束，都吸引了不少內地粉絲專程來港捧場。有一位有份入場的粉絲日前就在小紅書上「自爆」，稱自己在無徵狀而檢測呈陽性。

網民更公開指自己曾到香港迪士尼樂園遊玩，更強調自己是不知道已確診。一眾網民當然炮轟發文者的行為是極度自私！

【暖爸阿臣】Eason唱《大個女》令愛女康堤爆喊　陳奕迅：人大了就會有感覺

帶病仍「周圍遊」

該位網民指自己是「我是無症狀，並不是知道陽性了還衝」，在這樣的情況下，網民到紅館睇騷，又曾到迪士尼樂園與扮卡通角色的人員擁抱，或者會有曾到場的人也被傳染。

有網民留言問：「你12號陽，一天轉陰？」，獲得的回覆是：「我沒說我13號一天就陰了，要說多少遍入園的時候我自己都不知道是陽的而且我戴了口罩了，你有什麼意見？園內有多少說著粵語的不戴口罩，你保證本地人就沒人陽性進來了？你可別說他們都是廣東來的啊！某些港女哪來的優越感？就你們這些迪士尼港女不陽了是吧？」

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網民炮轟

該位網民後來把小紅書的所有帖文也刪除得一乾二淨，也無法得知後來的情況。

其他的網民在討論事件，不少留言都是批評，「人偶演員好慘」、「充份顯示了這位陽性男士的自私」、「好缺德啊」、「這人有大病」、「他刪帖了，怎麼會有人陽了還能過關，還到處跑」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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