【食用安全】港女買平底鑊用錯方法開鑊即刮花　消委會教5大正確保養貼士

▲ 港女買平底鑊用錯方法開鑊即刮花，消委會教5大正確保養貼士。

臨近農曆新年，不少人都會都添置新家品送舊迎新。有網民分享，近日購入一隻日本製平底鑊，未料使用百潔布開鑊後，隨即出現多條刮痕。不少網民看過帖文後表示，事主用錯方法開鑊，又指平底鑊已經刮花，不建議繼續使用。

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事主於Fackbook群組「上水人大聯盟」發文，指早前購入一隻日本製的生鐵平底鑊，店員聲稱鑊上沒有塗層。事主其後使用百潔布和洗潔精「開鑊」，結果鑊上出現多條白色刮痕，為此她向網民求助：

開鑊嗰時擦咗點解變成咁樣呢？有無邊位大俠解釋一下？係唔係要擦到全部白曬先可以用啊？

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貼文一出引起不少網民留言，有人認為事主所買的并非生鐵鑊「鐵鑊應該不會咁，最多有刷痕，你呢隻應該係塗層嚟」、「呢隻點睇都似易潔鑊」。

亦有網民表示不應用百潔布開鑊，又建議事主將平底鑊丟棄，不要再用，「鑊已花了，可報銷」、「咁就終結咗隻鑊嘅一生」、「啲煎pan最好唔好用百潔布擦」、「朋友教用海棉擦」。

消委會教正確保養貼士

消委會過去曾分享5個易潔鑊使用及保養貼士，點擊下圖即看：

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塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

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責任編輯：羅嘉欣