【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了

馬來西亞創作歌手歌手黃明志，在昨晚（1月15日）於個人社交平台發文，指某位男星私生活混亂「硬食粉絲」，更指對方如果被抓到有機會與吳亦凡當獄友引熱議。

黃明志在IG限動發文寫道：「你硬上小妹妹（我朋友）還死命不XX，還XX人家的事情，如果被你祖國捉到，你就準備打包去跟牙籤做roommate（室友）了，到時候看你還愛不愛祖國。」

因為吳亦凡被網友戲稱為「牙籤」，他染指未成年少女一審被判刑13年，所以黃明志所講「牙籤」應是指吳亦凡。

【I Love You 兔！】黃明志新年歌奉旨追女神自肥 DJ SODA化身性感兔女郎派福利

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

暗示香港藝人食粉絲？

同時，黃明志在發文最尾還用港式網絡用字寫下一串文字，指男人會有色心很正常，但為錢出賣自己出生的地方，說出愚蠢的言論，實在是不明事理，並以粗口作結尾標明「不是不報時候未到」以宣洩憤怒。因為他用港式網絡用字，令人猜測黃明志所指控是藝人為香港人。

在今天（1月16日）凌晨，似乎仍充滿怒氣的黃明志又再發文：「男生懶X癢很正常，但不代表可以不戴套，不代表可以隨便內射人家，懷孕怎麼辦？人家才幾歲，本來只是以為可以近距離見偶像，結果你突然脫人家褲子，懶X細細圓圓的，人家沒什麼感覺，還沒準備好防備，結果你兩分鐘就射了，然後快快拉褲子跑回房間說，怕被人看到是什麼鬼？」

【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷 楊明+吳亦凡判監入獄

網民誰做此惡行

然後黃明志再諷刺對方：「帶個套放在皮夾才出門很難嗎？抽出法很難嗎？站著賺錢不做狗很難嗎？泰國你不是很熟？賺那麼多錢麻煩去book doctor，打filler進kukujiao（指男性生殖器）或許還有救。」

雖然黃明志沒點出該名藝人的名字，但從他接連發文的暗示，已令網民熱烈討論。

最新影片推介：王綺琴專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R