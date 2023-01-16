【消委會】9款交友程式預設將用戶資料作推廣或促銷　訂閱計劃收費可因年齡相差逾4成

消委會以一般消費者身份下載並試用9個較受香港人歡迎的交友應用程式，發現部分交友應用程式或要求用戶於註冊帳戶時披露多達12項個人資料，且全部應用程式都預設將用戶的個人資料用作推廣或促銷，且有2個隸屬同一間母公司應用程式在未清楚列明定價差異原則的情況下，或會按照用戶的年齡、居住地等不同因素而就同一服務計劃作出差別定價，月費最多可相差近42%。

消委會去年10至12月測試的9個交友應用程式，包括Bumble、Coffee Meets Bagel、Goodnight、Heymandi、OkCupid、Omi、Paktor、SweetRing及Tinder，發現全部應用程式都預設將用戶的個人資料用作推廣或促銷，只有3個程式提供退出上述安排的選項，而其中有OkCupid及SweetRing更要求用戶提供多達12項個人資料。

另外，為協助用戶尋覓符合心目中條件的理想對象，應用程式會免費提供基本篩選條件，並有6個應用程式的訂閱計劃另有提供進階篩選功能，普遍選項包括身高、教育程度、交友目的、生育計劃、生活習慣等，但其中Paktor在其應用程式商店的頁面及網站上提到，其訂閱計劃容許用戶以職業、教育程度、身高、國家，或距離去篩選配對人選，惟消委會的實試發現，該計劃實際上只額外包括身高與國家兩個選項，與聲稱不符，消費者須特別留意。

消委會同時發現，SweetRing的訂閱選項「男女有別」，女性用戶雖然只有1個訂閱計劃可供選擇，但無須訂閱也可與男性用戶交談；相反，男性用戶雖有3個訂閱計劃可選擇，惟必須訂閱後方能閱讀女性用戶發出的訊息及與其互動。

此外，有見海外消費者組織曾發現，Tinder會按照用戶的年齡等因素而向不同的用戶作出差別定價，消委會職員因此在Tinder註冊了一系列帳戶涵蓋了18至68歲的用戶，並以每10歲為界線，實試結果顯示，該交友程式的6個不同年齡的帳戶之中，出現了3種價格差異的組合。被收取最高價錢為38歲的帳戶，次高為18歲和58歲，最低則為28歲、48歲、68歲用戶。以訂閱期12個月的服務計算，測試中38歲的帳戶訂閱3個不同的服務計劃時，其費用較收費最低的群組分別高出近34%、21%、42%。消委會並檢視Tinder的條款與細則，發現當中只陳述收費受多種因素而定，在差別定價方面的解說乏善可陳，資訊極不透明。而與Tinder同屬同一母公司的OkCupid也有同樣收費差異。

消費者亦可於交友應用程式選購虛擬道具，其功能與訂閱計劃的內容大同小異，包括「向其他用戶表明心跡」、「與其他用戶有更多互動」等，只供單次使用，而價格亦極之懸殊，如收費最低的只需$15，但最高卻要約$252,200。消委會提醒消費者，交友涉及雙方的配合和溝通，且受機緣、時機、眼緣等因素影響，即使用戶選擇使用訂閱服務或虛擬道具，亦未必保證能得到更多和更好的配對，購買前宜細心思量。

消委會提醒，用戶註冊帳戶前，應參閱條款及細則與私隱政策文件，了解程式處理個人資料的詳細手法，若不欲個人資料被用於推廣或促銷，可檢視有否拒絕上述用途的設定。另大多數訂閱服務都設自動續訂機制，為免不知情地繼續被收費，消費者須適時及妥善取消服務，單純移除應用程式並不等於要求終止服務

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責任編輯：黃小冰