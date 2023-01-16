  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒後身亡】39歲IT男年尾聚餐飲酒後身亡　CCTV曝光最後身影

健康 12:59 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

東莞一公司年尾聚餐，一名39歲IT男飲酒後身亡，CCTV曝光其最後身影。

近日，廣東東莞一名39歲男子參加公司年會飲酒後身亡，家屬方面指，涉事公司表示男子為非因工死亡，並賠償了人民幣14萬元（約港幣16.3萬元），家屬認爲男子死亡存在疑點，要求進行工傷認定。目前，當地警方已介入調查。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，1月7日，39歲男子蔣某參加公司舉辦年會，於公司食堂喝酒吃飯。根據死者家屬在社交平台發文稱，蔣某為東莞市某科技公司員工，1月7日晚7時50分左右，蔣某因飲酒意識不清，於是公司老闆安排3名同事將蔣某抬回宿舍。晚上10時04分，室友返回宿舍發現蔣某已身體冰涼，沒有呼吸，救護車趕到後確認死亡。

據閉路電視畫面顯示，1月7日晚上8時02分左右，有兩名男子一前一後將一名男子抬進房間，被抬著的那名男子頭部下垂，上身衣服被拉到腋下露出肚子，三人身後跟著一名男子。疑為蔣某喝酒不省人事后，3名同事把男子抬回居住的地方。

死者的家屬發文指：「當時（被抬回宿舍時）爸爸已經沒有任何反應了，沒有一個人說要給他送到醫院就醫，抬回去後沒有給爸爸做任何的處理，沒有枕枕頭，腳搭在床外面，面朝上睡的，然後同事離去，沒有任何人照顧。」室友返回宿舍時發現蔣某已停止呼吸，在救護車趕到現場後確認死亡。後家屬稱接診記錄顯示，因蔣某死亡時間較長，無繼續搶救意義。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

死者家屬接受採訪時表示，事故發生後，公司等到第二天下午才通知他們，且該公司一直堅稱蔣某是非因工傷死亡，且不配合家屬開展工傷認定，賠償了11萬元（人民幣，下同）後又加了3萬元，為公司募捐。涉事公司方面有一名員工表示，因為家屬提出要做工傷鑑定，公司已於近日配合家屬向人社局提交了資料，目前當地警方已介入調查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【屍體發現】47歲男醉倒旺角酒樓　早上職員返工始發現當場證實不治
12:08 2023/01/15
【屍體發現】47歲男醉倒旺角酒樓　早上職員返工始發現當場證實不治
【酒後惹禍】網紅酒後誤喝一物中毒離世　好友代為記錄生命最後20天
14:59 2023/01/10
【酒後惹禍】網紅酒後誤喝一物中毒離世　好友代為記錄生命最後20天
【食用安全】男子誤飲假酒致甲醇中毒入ICU　醫生灌真白酒保命
13:30 2022/11/24
【食用安全】男子誤飲假酒致甲醇中毒入ICU　醫生灌真白酒保命

你可能感興趣

【屍體發現】47歲男醉倒旺角酒樓　早上職員返工始發現當場證實不治
12:08 2023/01/15
【屍體發現】47歲男醉倒旺角酒樓　早上職員返工始發現當場證實不治
【酒後惹禍】網紅酒後誤喝一物中毒離世　好友代為記錄生命最後20天
14:59 2023/01/10
【酒後惹禍】網紅酒後誤喝一物中毒離世　好友代為記錄生命最後20天
【食用安全】男子誤飲假酒致甲醇中毒入ICU　醫生灌真白酒保命
13:30 2022/11/24
【食用安全】男子誤飲假酒致甲醇中毒入ICU　醫生灌真白酒保命
健康問題 網絡熱話 東莞

最高瀏覽

【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用