【酒後身亡】39歲IT男年尾聚餐飲酒後身亡　CCTV曝光最後身影

▲ 東莞一公司年尾聚餐，一名39歲IT男飲酒後身亡，CCTV曝光其最後身影。

近日，廣東東莞一名39歲男子參加公司年會飲酒後身亡，家屬方面指，涉事公司表示男子為非因工死亡，並賠償了人民幣14萬元（約港幣16.3萬元），家屬認爲男子死亡存在疑點，要求進行工傷認定。目前，當地警方已介入調查。

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綜合内地媒體報道，1月7日，39歲男子蔣某參加公司舉辦年會，於公司食堂喝酒吃飯。根據死者家屬在社交平台發文稱，蔣某為東莞市某科技公司員工，1月7日晚7時50分左右，蔣某因飲酒意識不清，於是公司老闆安排3名同事將蔣某抬回宿舍。晚上10時04分，室友返回宿舍發現蔣某已身體冰涼，沒有呼吸，救護車趕到後確認死亡。

據閉路電視畫面顯示，1月7日晚上8時02分左右，有兩名男子一前一後將一名男子抬進房間，被抬著的那名男子頭部下垂，上身衣服被拉到腋下露出肚子，三人身後跟著一名男子。疑為蔣某喝酒不省人事后，3名同事把男子抬回居住的地方。

死者的家屬發文指：「當時（被抬回宿舍時）爸爸已經沒有任何反應了，沒有一個人說要給他送到醫院就醫，抬回去後沒有給爸爸做任何的處理，沒有枕枕頭，腳搭在床外面，面朝上睡的，然後同事離去，沒有任何人照顧。」室友返回宿舍時發現蔣某已停止呼吸，在救護車趕到現場後確認死亡。後家屬稱接診記錄顯示，因蔣某死亡時間較長，無繼續搶救意義。

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死者家屬接受採訪時表示，事故發生後，公司等到第二天下午才通知他們，且該公司一直堅稱蔣某是非因工傷死亡，且不配合家屬開展工傷認定，賠償了11萬元（人民幣，下同）後又加了3萬元，為公司募捐。涉事公司方面有一名員工表示，因為家屬提出要做工傷鑑定，公司已於近日配合家屬向人社局提交了資料，目前當地警方已介入調查。

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責任編輯：羅嘉欣