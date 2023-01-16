【正能量】友人打Golf遭雷劈律師懂急救挽回一命 感恩Be Prepared有一技旁身

▲ 本業為律師的王德良（Charles），自幼為童軍，考獲過「急救章」及「救護章」，去年更施以心肺復甦法成功救回朋友一命。（王嵐攝）

意外的發生雖然讓人措手不及，但當一般人突然被置於有如電影情節般生死一綫間的重大關頭時，卻往往激發出巨大潛能，甚至化身救人英雄。香港海港扶輪社前社長王德良（Charles），有次與好友作伴一起打高爾夫球時，同行朋友因被雷電擊中突然倒地，且停止呼吸。在四下無人的困境中，有急救知識的他第一時間為朋友施行心肺復甦，在電光火石間成功將朋友由鬼門關拉回人間，救回寶貴生命。

心肺復甦法（CPR）於60年代開始確立，然而香港本地首次出現標準的復甦手法或程序，則要到1973年。Charles中學時參加童軍活動，16歲那年隨聖約翰救護機構學習到急救知識。「那時是六幾年，還未有CPR學，我學的是人工呼吸，以及另外兩種以外力去讓被救者重新呼吸。一種是讓對方臉朝下躺着，通過按壓令他的肺部重新呼吸；另一種則是拉臂，現在都不用這些方法了。」

▲ 王德良（左一）年幼時參與童軍活動，至今難忘當年Be Prepared的教誨。（受訪者提供圖片）

過去影視作品中經常見到的嘴對嘴人工呼吸，原來早在疫情開始前，已經漸漸式微。Charles直言高傳染性的疫症爆發前，大家都已開始覺得嘴對嘴的急救方式有衞生疑慮，而且本身嘴對嘴急救法亦難以進行練習。「我細個時都未有公仔可以練習，只能自己想像，是後來才有假人公仔作為教學、示範。」

9年前學心肺復甦法

那些年還是中學生的他，學急救只是課後活動的考章任務，參加了聖約翰救護機構訓練班後，Charles考到了「急救章」和「救護章」。「反而現在流行的CPR，即心肺復甦法，我最先是在電視上看到。」直至8、9年前，Charles在扶輪社上看到救護人員示範，才算真正接觸並學習到這種急救法。

本業為律師的Charles，公餘時喜愛與好友一起打高爾夫球，他憶述去年8月初為朋友施行心肺復甦的經過，仍然猶有餘悸。「那天我和一位朋友在滘西洲高爾夫球場打球，剛開始時天氣很好，陽光明媚，微風拂面。怎料當我們完成東球場第13洞時，我抬頭看到有大片烏雲從海面遠處慢慢朝我們飄過來，不久便下起小雨來了。」Charles指因高爾夫球場空曠且無遮擋，若遇上行雷便會封場以策安全，但毛毛雨的話因無礙打球，一般都會繼續。

未聽見雷聲即暈倒

誰料天氣轉變極快，在Charles和同行友人打下一個洞時，便忽然雙腿一軟。

那時我向着果嶺行走，突然雙腿一軟，整個人向前跌倒在地，爬起來後，望向友人，見到他臉朝下躺着，動也不動，心想：「大鑊了！」

「我趕緊跑到他身邊，當時已發現他沒有呼吸了。我馬上大喊了幾聲『救命』，但沒有人回應，因為那裏只有我一個人。」以為遭雷劈中必伴隨着巨響或閃電，Charles卻直指當時甚麼聲音都聽不到。「我想因為雷電比光速、音速都快，甚麼都未看到、聽到，就已發生了。」

▲ 律師工作繁重，王德良（右一）平日喜愛與友人一起在高爾夫球場上砌磋一番，紓緩壓力。（受訪者提供圖片）

因為四下無人，呼救無援，Charles隨即跑到附近的高爾夫球車上打電話求救，再馬上跑回朋友身邊，嘗試先用一些方法令他甦醒。「我先做推背，但無濟於事，他仍然沒有呼吸。那一刻我就馬上決定為他做心肺復甦法（CPR）。」事實上Charles在此之前從未做過，問他那時有否驚慌或猶豫。

根本沒時間再想甚麼！因為他那時已沒有呼吸，等於是死了，幾秒內就要動手，是不是熟手或做過未，已經不會考慮，因為再不做就真的救不回了。

原來絕大部分心臟停頓者，若非在醫院內發生，高達9成都會因失救而死亡，因為若不馬上進行急救，幾分鐘內已可致命。

Charles立即將友人身上的衣物挪開，小心地將原本俯臥的身體轉向天空，開始施行CPR。「我大約做了6次按壓，突然想到繼續向下按壓可能會導致他的胸骨骨折，所以向下移了一點，在他的最低肋骨區域和腹部按壓，大約按了20至30次，那時觀察到他的嘴有氣息，也聽到他呼吸，便真的意會到朋友終於重新活過來了！」Charles指整個過程其實很快，只是二十多秒左右的時間。「急救就是一直按壓，一直至對方恢復呼吸才叫成功。那次真的很幸運，花了不算長的時間就成功。」

▲ 圖為王德良（左）與遭雷擊中的友人及其太太，3人同為高爾夫球愛好者。（受訪者提供圖片）

按壓20次成功救回呼吸

事後回想，同行友人身高比自己高，加上手腕上戴有電子手錶，都更易遭到電擊，自己在旁邊，也被影響到腳軟倒地，可見雷電劈人的威力。救人一命，勝造七級浮屠，對於當事人的家人更是功德無量。Charles也坦言在按壓急救的當下，心裏一直在想一件事：「萬一救不到，怎向朋友太太交代呢！」驟失摯愛的悲劇，就在短短廿多秒間，來回了一趟，令人感慨生命易逝的同時，也讓人驚覺，急救法的重要。

「若果是我被雷劈，應該就活不了喇！因為他沒有這些知識和經驗。」Charles笑着開起自己的玩笑，指這個經驗讓他明白到生死不過是瞬間的事，尤其生命只有一次，若果懂得如何急救，就有機會避免許多意外或死亡。自幼參與童軍的他更指：「這件事讓我想起了童軍的座右銘Be Prepared，我們都應該學習心肺復甦法和急救技巧，因為我們永遠不知道甚麼時候，必須應用這些技能來幫助有需要的朋友或陌生人。」

▲ 為香港海港扶輪社前社長的 Charles（中），早前於香港聖約翰救護機構及扶輪社合作舉行的「心肺復甦法及去顫法教育計劃 2022-2023」典禮上，分享第一身的心肺復甦法救人經歷。（受訪者提供圖片）

那位幸運的友人後來先被送至球會的救護站，剛好遇上來打球的醫生，為他進行即場檢查。因身體遭電擊，傷及神經，異常疼痛，幸當下已醒來，能夠清醒對話。「後來醫生告訴他，要大概6個月的時間才會康復。我還未見過他呢，一直都是電話聯絡，讓他專心養好身體吧！」

本身為香港海港扶輪社前社長的Charles，早前於香港聖約翰救護機構及扶輪社合作舉行的「心肺復甦法及去顫法教育計劃2022-2023」典禮上，向與會人士分享第一身的心肺復甦法救人經歷。他強調現場急救爭分奪秒，如有更多人懂得施行心肺復甦法和去顫法，萬一遇到緊急情況，都能及時出手自救和互救，而不是束手無策或只能苦等救護車，這樣才可以為生命帶來更多希望和保障。

記者：王嵐