【香港小姐】鄺美璇行頭十足出嫁　謝嘉怡被「截糊」搶中花球

▲ 恭喜恭喜！

2020年「友誼小姐」鄺美璇（Maisie）昨日（1月15日）與圈外男友拉埋天窗，恭喜恭喜！與Maisie同屆的港姐謝嘉怡（Lisa）﹑陳楨怡及郭柏妍（Rosita）亦有出席，Rosita更擔任其姊妹團之一。

除了三位同屆好姊妹外，還有丁子朗﹑李龍基與太太Chris和蘇珊都有參與見證Maisie的大婚之喜。

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謝嘉怡被搶花球

李龍基太太Chris在社交網上載Maisie與老公在教堂行禮片段，片中所見Maisie挽着爸爸的手步入教堂，之後將女兒托付新郎哥，新郎哥不停點頭表示知道。

見Maisie穿上一條簡單的露肩低胸婚紗，閃耀全場，當二人宣讀誓詞時亦非常感人。

儀式完了後，Maisie在教堂門外進行拋花球環節，當Maisie轉身準備拋的一刻，突然有位小妹妹亂入，花球方向原本直接飛向Lisa的手上，但小妹妹直接將花球搶走，Lisa突然被「截糊」，場面搞笑。

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Maisie行頭十足

另外，從晚宴的片段所見，一對新人進場時齊齊獻唱《Can't Help Falling in Love》，而李龍基和蘇珊當然亦有在台上大展歌喉，炒熱全場氣氛，大家齊齊跳舞，認真開心。

一班網民更留意到Maisie換上紅色露肩晚裝與賓客敬酒時，除了戴上勁粗的龍鳳鈪外，心口更掛上三隻大金豬，行頭十足！

▲ 行頭十足

參選後未受重用

鄺美璇自幼在加拿大成長，於多倫多著名女子中學The Bishop Strachan School畢業。

2014年，她考入倫敦政治經濟學院，在大學時已是高材生，未畢業已在倫敦瑞銀任職實習投資分析員。

不過當選2020年度「友誼小姐」後，鄺美璇不像同屆港姐謝嘉怡﹑陳楨怡及郭柏妍受到公司重用，幾乎沒有工作安排，難怪任期未滿已經考慮退出幕前做回老本行。

如今她是在她們之中首位出嫁人妻，在人生展開新一頁！

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