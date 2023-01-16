  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】鄺美璇行頭十足出嫁　謝嘉怡被「截糊」搶中花球

娛樂 11:52 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

恭喜恭喜！

2020年「友誼小姐」鄺美璇（Maisie）昨日（1月15日）與圈外男友拉埋天窗，恭喜恭喜！與Maisie同屆的港姐謝嘉怡（Lisa）﹑陳楨怡及郭柏妍（Rosita）亦有出席，Rosita更擔任其姊妹團之一。

除了三位同屆好姊妹外，還有丁子朗﹑李龍基與太太Chris和蘇珊都有參與見證Maisie的大婚之喜。

最新影片推介：王綺琴專訪

【香港小姐】港姐冠軍謝嘉怡將卸任　與陳楨怡郭柏妍鄺美璇拍照留念

謝嘉怡被搶花球

李龍基太太Chris在社交網上載Maisie與老公在教堂行禮片段，片中所見Maisie挽着爸爸的手步入教堂，之後將女兒托付新郎哥，新郎哥不停點頭表示知道。

見Maisie穿上一條簡單的露肩低胸婚紗，閃耀全場，當二人宣讀誓詞時亦非常感人。

儀式完了後，Maisie在教堂門外進行拋花球環節，當Maisie轉身準備拋的一刻，突然有位小妹妹亂入，花球方向原本直接飛向Lisa的手上，但小妹妹直接將花球搶走，Lisa突然被「截糊」，場面搞笑。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

Maisie行頭十足 

另外，從晚宴的片段所見，一對新人進場時齊齊獻唱《Can't Help Falling in Love》，而李龍基和蘇珊當然亦有在台上大展歌喉，炒熱全場氣氛，大家齊齊跳舞，認真開心。

一班網民更留意到Maisie換上紅色露肩晚裝與賓客敬酒時，除了戴上勁粗的龍鳳鈪外，心口更掛上三隻大金豬，行頭十足！

行頭十足

參選後未受重用

鄺美璇自幼在加拿大成長，於多倫多著名女子中學The Bishop Strachan School畢業。

2014年，她考入倫敦政治經濟學院，在大學時已是高材生，未畢業已在倫敦瑞銀任職實習投資分析員。

不過當選2020年度「友誼小姐」後，鄺美璇不像同屆港姐謝嘉怡﹑陳楨怡及郭柏妍受到公司重用，幾乎沒有工作安排，難怪任期未滿已經考慮退出幕前做回老本行。

如今她是在她們之中首位出嫁人妻，在人生展開新一頁！

    點擊圖片放大
    +10
    +9

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
【香港小姐】郭柏妍揭曾花錢買點數卡為打機「升呢」　Rosita入行前只有一件事做
12:23 2023/01/13
【香港小姐】郭柏妍揭曾花錢買點數卡為打機「升呢」　Rosita入行前只有一件事做
【港姐2020】4位佳麗贏得名銜與友誼　謝嘉怡+陳楨怡+郭柏妍+鄺美璇慶功
14:57 2020/09/25
【港姐2020】4位佳麗贏得名銜與友誼　謝嘉怡+陳楨怡+郭柏妍+鄺美璇慶功
【香港小姐】港姐冠軍謝嘉怡將卸任　與陳楨怡郭柏妍鄺美璇拍照留念
15:01 2021/08/05
【香港小姐】港姐冠軍謝嘉怡將卸任　與陳楨怡郭柏妍鄺美璇拍照留念

你可能感興趣

【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
【香港小姐】郭柏妍揭曾花錢買點數卡為打機「升呢」　Rosita入行前只有一件事做
12:23 2023/01/13
【香港小姐】郭柏妍揭曾花錢買點數卡為打機「升呢」　Rosita入行前只有一件事做
【港姐2020】4位佳麗贏得名銜與友誼　謝嘉怡+陳楨怡+郭柏妍+鄺美璇慶功
14:57 2020/09/25
【港姐2020】4位佳麗贏得名銜與友誼　謝嘉怡+陳楨怡+郭柏妍+鄺美璇慶功
鄺美璇 郭柏妍 陳楨怡 謝嘉怡 丁子朗 李龍基 娛樂人物職業 香港小姐 娛樂行業 演員

最高瀏覽

【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用