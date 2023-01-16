【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差

▲ 20款無線吸塵機吸淨能力懸殊，小米Dyson表現最差。（iStock圖片）

消委會測試了20款不同設計的無線直立式吸塵機，發現「小米」米家Lite 、「Dyson」Omni-glide樣本的吸淨能力欠佳，而樣本間的續航力及吸力維持表現亦差異頗大，建議用家購買前宜先了解不同型號的規格及表現，才選擇切合自身需要的吸塵機。

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吸淨能力懸殊

測試主要評審各樣本的吸頭效率，在地板、地氈及作手提使用時的吸淨能力樣本整體表現參差，評分由1點至4.5點，以「Miele」 Triflex HX2（#1）、「Dyson」（#2及＃4）及「LG」（#3）的整體評分較高，獲4.5點評分，惟「小米」米家Lite （#20）於吸淨地板及地氈的表現遜色，故僅獲1點的整體評分。

吸頭效率方面，測試分為有效吸塵闊度及牆壁邊緣吸塵能力2項評審。結果以「Miele」（#1和＃6）及「Dyson」 V15 Detect Absolute （#4）的表現較佳，獲4.5點評分。「Bosch」 Flexxo Gen2 （#15）及「Dyson」Omni-glide（#19）於牆壁邊緣吸塵能力及有效吸塵闊度的表現欠佳，只得1.5點及2點評分。

當吸淨地板時，7款樣本獲4點或以上的較佳評分，惟「伊萊克斯Electrolux」（#17）及「小米」米家Lite （#20）的表現欠佳，分別只得2點及1點評分。

吸淨地氈表現方面，10款樣本獲4點或以上評分，表現理想，惟 「Dyson」V8 Slim Fluffy、Omni-glide（＃14和#19）及「小米」米家Lite （#20）的表現較遜色，只得2點或以下評分。

手提使用時，結果發現樣本整體的吸紙碎能力較吸粟米片碎為佳，12款樣本獲4.5點或以上的優異評分，惟「Anker」 （#18）、「Dyson」 Omnirglide （#19）及「小米」米家Lite （#20）於吸粟米片碎的表現欠佳，只得較低的2點評分，整體吸淨能力評分亦因此受到限制。

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使用時間可相差4倍

測試比較樣本充滿電後的使用時間（即續航力）及使用期間吸力的維持。各樣本量得的使用時間由約6分鐘至29.5分鐘，以「飛利浦Philips」（＃5和＃10）的表現較好，量得的使用時間均超過28分鐘，獲4點評分，「Dyson」（#2、＃4、＃14和#19）、「LG」(#3）、「特福Tefal」 （#8和#9）及「Anker」（#18）量得的使用時間均少於10分鐘，未必能符合實際需要，故只得1.5點評分。

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寧靜程度整體不理想

測試又量度吸塵機的寧靜程度，結果發現，樣本的整體表現不太理想，距離機身1.6米外量得的聲壓級由約65分貝至76分貝，約相等於一般對話至繁忙城市交通的聲浪，評分由1.5點至3點，以「Dyson」、「LG」、「Dreame」及「Anker」評分最低。

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責任編輯：陳麗娜